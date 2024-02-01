Квартирная война между дядей и племянником произошла в Самаре

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Под контролем судебных приставов один из собственников спорной квартиры в Ленинском районе г. Самары смог вернуть право пользования своими квадратными метрами. Исполнительский сбор побудил племянника передать ключи от жилой площади родному дяде.

В спорной квартире когда-то случился пожар и комната, в которой проживал один из собственников, сильно пострадала. Дядя договорился с племянником, что некоторое время поживет у родственников, пока в их совместной квартире будет идти ремонт. Восстановив жилье, племянник отказался впускать дядю в собственную квартиру. За восстановлением своих прав мужчина обратился в суд, который поддержал исковые требования.

В отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары на исполнение поступил исполнительный лист. Однако факт возбуждения исполнительного производства не мотивировал должника исполнить требования исполнительного документа. В отношении жителя г. Самары было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, его ограничили в праве выезда за пределы страны.

Не пожелав сталкиваться с другими негативными последствиями, должник передал ключи от квартиры родному дяде. Судебный пристав окончил исполнительное производство.