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Квартира, машина, отпуск: россияне назвали свои главные финансовые цели

10 января 2024 11:09
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Квартира, машина, отпуск: россияне назвали свои главные финансовые цели

Большинство россиян считают финансовое планирование важным элементом

благополучной жизни. Половина россиян (51%) ставят перед собой финансовые цели, еще 32% задумываются об этом. И лишь 17% респондентов отмечают, что не занимаются этим, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) в ходе совместного опроса*.

 

Для того, чтобы начать планировать жизнь, важно проанализировать свои цели и определить срок их достижения. Согласно опросу, россияне ставят перед собой краткосрочные (до двух лет), среднесрочные (до пяти лет) и долгосрочные (свыше пяти лет) цели. Так, почти каждый шестой (16%) в краткосрочном периоде мечтает поехать в отпуск. В среднесрочной перспективе 28% планируют приобрести недвижимость, 28% - купить машину, каждый седьмой (14%) просто намерен накопить определенную сумму денег. Также в равных долях (по 5%) россияне собираются открыть собственное дело или накопить на образование. Среди долгосрочных целей 4% респондентов – накопить деньги на достойную на пенсию.

При этом подавляющее большинство респондентов (80%) признались, что мечтают стать миллионерами. Из них уже накопили сумму в размере миллиона рублей 30%, копят или планируют накопить такую сумму по 25%. Лишь 11% не ставили перед собой такую цель, а 9% считают эту сумму недостижимой. Среди тех, кто пока не смог накопить необходимую сумму, каждый четвертый (25%) признает, что не умеет сберегать, и тратит все сразу, а почти две трети объясняют это наличием других, более приоритетных целей.

Мотивация - хороший помощник в достижении финансовых целей. 29% респондентов ведет к цели желание осуществить свою мечту. 18% считают, что идти вперед их заставляют необходимость и текущие жизненные обстоятельства, еще 18% вдохновляют дети, а 15% – вторая половинка. Только 8% опрошенных подталкивают к достижению цели близкие родственники (родители, братья/сестра, бабушки/дедушки), и по 12% – друзья и окружение.

 

Пути достижения финансовых целей у россиян разные. Каждый четвертый (25%) для осуществления задуманного планирует откладывать деньги из текущих доходов, чуть меньше (24%) готовы отказаться от излишеств и спонтанных покупок. Каждый пятый (22%) планирует найти дополнительную работу, чтобы больше зарабатывать. При этом 11% рассматривают инвестиции для достижения поставленной цели, 16% планируют экономить и снизить текущие траты, порядка 2% – открыть свое дело за счет кредитных средств, чтобы зарабатывать на нем.

*Опрос 1228 респондентов проведен во всех регионах России в декабре 2023 года.  

 

Теги: Опрос

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