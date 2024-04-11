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Космические экспозиции, послание с МКС и выступления творческих коллективов: на выставке "Россия" пройдет масштабное празднование Дня космонавтики

12 апреля на Международной выставке-форуме "Россия" отпразднуют День космонавтики. Мероприятия пройдут под девизом «Время России! Время вперед!», который символизирует непрерывное стремление страны к развитию и будущему. Гости Выставки смогут принять участие в торжественном шествии с представителями ракетно-космической отрасли, посмотреть праздничный автомобильный парад, услышать видеообращение к участникам и гостям Выставки с Международной космической станции, послушать выступления лучших артистов и увидеть уникальную космическую экспозицию "Российский космос: создавая будущее" в Центре "Космонавтика и авиация".

С 10.00 до 22.00 на Центральной аллее ВДНХ гостей ждет тематическая выставка «Первый. Путь к звездам» — экспозиция, посвященная 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Посетители увидят уникальные архивные фотографии, олицетворяющие путь космонавта к его знаменитому полету.

С 10.30 до 11.30 в Павильоне № 34 «Российский космос: создавая будущее» гости Выставки смогут проверить свои знания в ходе Всероссийского космического диктанта, который проходит с 2019 года и традиционно охватывает более полумиллиона участников. Вопросы теста затрагивают разные сферы — биографии легенд отечественной космонавтики, особенности жизни и работы на орбите, исследования планет и многое другое. Мероприятие организуют при поддержке генерального партнера образовательной программы Выставки "Россия" — Российского общества «Знание».

С 13.30 до 14.45 в Зоне культурных проектов Павильона № 75 пройдет концерт «Космический привет». Захватывающее музыкально-космическое путешествие представят лучшие артисты и коллективы Самары — космической столицы России. Перед гостями выступят заслуженный артист Сергей Войтенко, вокальная группа «Пятеро» и детский музыкальный театр «Домисолька».

«Космические» активности ждут гостей стенда Самарской области: квесты «Звёздный код открытий», «Автостопом по галактике», интерактивный спектакль, мастер-классы и викторины об освоении космоса. Экспозиция нашего региона на выставке одна из самых космических: здесь ежедневно можно наблюдать виртуальный запуск ракеты в космическое пространство, принять участие в виртуальной экскурсии по музею ПАО «ОДК «Кузнецов» в VR-очках, посетителям представлен малый космический аппарат - спутник «АИСТ-СТ» Самарского университета. Даже свадьба, которая прошла в День Самарской области на выставке «Россия», была космической. Напомним, инженера-конструктора АО «РКЦ «Прогресс» Кирилла Казакова и его супругу Екатерину с бракосочетанием поздравили губернатор Дмитрий Азаров, космонавты и Герои России Олег Кононенко, Елена Серова и Олег Артемьев, а также сотрудники РКЦ «Прогресс».

С 13.40 до 17.00 в Павильоне № 57 «Просвещение/Десятилетие науки и технологий» будет проходить профориентационный просветительский марафон «Ключ на старт», в рамках которого выступят ведущие спикеры российской ракетно-космической отрасли. Также в ходе мероприятия будут представлены современные и перспективные проекты и технологии мировой космонавтики. У каждого участника марафона будет возможность прикоснуться к загадочному миру космоса: узнать больше о современных тенденциях в развитии техники и технологий, познакомиться с миром космической науки и лично спросить у российских космонавтов, как наша планета выглядит из космоса.

С 17.00 до 18.00 каждый желающий сможет принять участие в торжественном шествии «Время России! Время вперед!». От Северной петли ВДНХ до Главной уличной сцены в сопровождении духовых оркестров и детского симфонического оркестра по Выставке пройдут будущие представители ракетно-космической отрасли — студенты профильных специальностей, представители династий космонавтов, молодежных тематических космических клубов, сотрудники предприятий Госкорпорации «Роскосмос». Их участие в параде ознаменует преемственность поколений и напомнит о том, что все то, чем мы сегодня по праву гордимся, много лет назад начиналось с чьей-то мечты. Торжественный старт параду даст легендарный лозунг от Юрия Гагарина — «Поехали!», а завершится мероприятие праздничным концертом на Главной уличной сцене.

С 18.00 до 18.30 в Павильоне № 34 «Российский космос: создавая будущее» посетителей Выставки ждет уникальное мероприятие «Свет новых звезд» — свадебная церемония, которая олицетворяет небесный союз молодоженов и символически связывает их с космосом, воплощает романтику и величие космических пространств, подчеркивает вечность и безграничность настоящей любви. Главными героями бракосочетания станут четыре влюбленные пары из «космических» городов страны. В церемонии примет участие робот Госкорпорации «Роскосмос»: он вручит кольца молодоженам.

С 18.40 до 18.50 под тем же девизом — «Время России! Время вперед!» — от Павильона № 34 «Российский космос: создавая будущее» до Главной уличной сцены пройдет красочный автомобильный парад: в культовых ретроавтомобилях ГАЗ-21, а также в современных российских авто Aurus и Evolute, олицетворяющих путешествие в прекрасное будущее, проедут космонавты и молодожены.

С 18.00 до 20.00 праздничные мероприятия на Главной уличной сцене продолжатся концертной программой «Время России! Время вперед!». В рамках концерта состоятся церемония передачи молодоженам символического Огня семейного очага и общение с космонавтами на Международной космической станции (МКС), которые во время включения обратятся к участникам и гостям выставки. Концерт откроет новое прочтение композиции «Авиамарш», Хор Первых от РДДМ исполнит новую интерпретацию известной песни. Далее участники «Большой перемены» в рамках общей концертной программы раскроют тематический блок о главном будущем нашей страны — о детях, которые уже сейчас придумывают социально значимые проекты, реализуют их и помогают улучшить жизнь людей, жизнь всей России! Также в рамках концерта выступит оперная певица Ксения Дежнева, солистка Большого театра, с песней «В космос» (песня была записана к фильму «Вызов»), первый танец молодые исполнят именно под эту композицию. Кроме того, в программе концерта — шоу-балет арт-кластера «Таврида», выступление МОТа, молодежного хэдлайнера от VK, и «космической» рок-группы страны «Земляне».

Завершит концерт композиция Владимира Бабенко, резидента Таврида.АРТ — «Привет, Земля!» совместно с Хором Первых от РДДМ и Резидентами Таврида.АРТ.

С 18.00 до 20.00 в Большом конференц-зале Павильона № 75 пройдет праздничная концертная программа, которую откроет увертюра «Укрощение огня» в исполнении симфонического оркестра. В рамках праздничного мероприятия ветеранам и заслуженным работникам российской ракетно-космической отрасли будут торжественно вручены государственные и ведомственные награды.

Также в течение праздничного дня гостей ВДНХ ждут специальные экскурсии по Выставке, знакомящие со знаковыми событиями в космической отрасли страны и вкладом регионов в ее развитие, встречи с реальными космонавтами, космическая атрибутика от Выставки "Россия" с цитатами Юрия Гагарина, презентация космического питания от Госкоропрации «Роскосмос» и многое другое.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 10 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.