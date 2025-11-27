Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к МКС

Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к Международной космической станции, сообщает РИА Новости.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в 12:28 мск. Через восемь минут и 49 секунд она вывела "Союз МС-28" на околоземную орбиту. Полет проходил по сверхкороткой двухвитковой схеме.

На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

Как ожидается, через несколько часов экипаж откроет люки и перейдет на станцию. Там его встретят россияне Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, американцы Джонни Ким, Зена Кардман, Майкл Финк и японец Кимия Юи.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос, передает ТАСС.

Фото: pxhere.com