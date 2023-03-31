Компании в Самаре ужесточили правила поведения в социальных сетях для сотрудников

74

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из Самары.

Бизнес усиливает регулирование интернет-активности персонала. Правила, накладывающие ограничения на поведение сотрудников в социальных сетях, сегодня отсутствуют у 4 из 10 работодателей. 21% компаний сегодня блокируют доступ в соцсети с рабочих мест. Основные запреты касаются разглашения коммерческой тайны, неэтичного поведения в интернете и распространения информации, порочащей работодателя.



Опрос экономически активных самарцев показал, что замечания от работодателя по поводу несдержанности в соцсетях получали лишь 3% опрошенных. Причем мужчин ругают чаще, чем женщин (4 и 3% соответственно). Горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц с нареканиями к поведению в интернете сталкиваются чуть чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (5%). Однако большинству экономически активных граждан никогда не приходилось отчитываться за свою интернет-активность перед работодателями.



Время проведения: 2—30 марта 2023 года