Каждый второй житель Самары против запрета на использование WhatsApp в служебных целях

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Депутаты Госдумы призвали ввести запрет на использование WhatsApp российскими госслужащими в служебных целях. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как часто самарцы используют этот мессенджер по работе целях и готовы ли от него отказаться. В опросе приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане.

69% работающих самарцев используют WhatsApp в служебных целях. Женщины чаще мужчин общаются по работе в мессенджере с руководством, коллегами, партнерами и клиентами: 74% против 61% соответственно.



Каждый второй горожанин, использующий WhatsApp в служебных целях, против запрета на использование мессенджера в отношении всех работающих (51%). При этом 27% высказались «за». Причем мужчины вдвое чаще женщин хотят, чтобы WhatsApp был объявлен незаконным способом служебной коммуникации (35% против 17%): «Считаю, что информация, требующая секретности, не должна использоваться в мессенджерах»; «Однозначно запретить! В нашей организации WhatsApp используется для распространения тех указаний, которые руководству не хватает духа распространять обычными способами, и очевидно, что эти указания чаще всего не совсем законные»; «WhatsApp и Meta — фашисты!».



В то же время, если запрет будет принят властями, лишь 3 из 10 не хотят удалять рабочие контакты в WhatsApp. 51% самарцев, использующих мессенджер по работе, готовы отказаться от него.





Время проведения: 18—20 октября 2022 года