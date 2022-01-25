Каждый второй студент Самары готов к переезду ради поиска первой работы

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При этом каждый третий самарец (39%) готов переехать на новое место работы в пределах страны, а 45% студентов — даже уехать за границу.

Аналитики онлайн-университета Skypro провели исследование в преддверии Дня студента и выяснили, что больше половины студентов вузов рассчитывают получать на старте карьеры зарплату в 40-60 тысяч рублей. Информационные технологии и телекоммуникации, производство и медицина оказались самыми желанными направлениями первой работы.

Почти каждый второй опрошенный студент Самары (63%) рассчитывает в начале карьеры на зарплату в 40-60 тысяч рублей. При этом 20% самарцев считают оптимальной сумму более 80 тысяч рублей. 27% респондентов отмечают, что хотели бы запустить карьеру в крупной российской компании, тогда как 20% студентов устроил бы и небольшой, но международный, проект.



Наиболее желанными для работы студенты самарских вузов назвали сферы ИТ и телекоммуникации (18%), транспорт (17%), производство (14%), ритейл(12%) и образование (4%).



Опрос выявил, что при поиске первой работы 43% студентов обращают внимание на размер заработной платы. Почти каждый третий хотел бы самореализоваться (27%) и работать над интересными задачами (27%). Наличие бонусов необходимо для 20% респондентов. Интересно, что 40% опрошенных ищут первую работу по знакомству, тогда как почти половина студентов готова 2-3 месяца стажироваться ради вакансии мечты.



«Что касается идеальной вакансии, большинство опрошенных студентов отметили важной составляющей хороший фиксированный оклад. Возможно, поэтому наиболее желанными сферами работы названы ИТ и телекоммуникации. При этом важно значение и нематериальных факторов — почти каждому третьему респонденту хотелось бы работать в приятном коллективе. Каждому четвертому респонденту (26%) важно наличие бонусов на работе мечты. Примечательно, что 18% студентов отметили работу оффлайн важным критерием идеальной вакансии, 16% — удаленный формат. Личные взаимодействия становятся более ценными», — отмечает Михаил Свердлов, директор по развитию в онлайн-университете Skypro.



Интересно, что большая часть студентов (26%) считают нормальным смену работы раз в два-три года, тогда как 24% респондентов планируют искать новую работу не реже, чем раз в 5 лет, а 18% готовы к переменам не чаще, чем раз в 10 лет.



Методология



В опросе приняли участие 1030 студентов в возрасте от 18 лет. Регионы исследования — вся Россия, города 100 тыс+.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в декабре 2021 года.