Каждый второй самарец, работающий на пятидневке, мечтает о 4-дневной рабочей неделе по 10 рабочих часов

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Власти Бельгии разрешили сотрудникам выбирать график работы: 5 дней в неделю по 8 часов как раньше или 4 дня в неделю по 10 часов с сохранением зарплаты. Экономически активные жители Самары в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob рассказали, хотели бы они работать 4 дня в неделю по 10 часов вместо 8-часового рабочего дня за ту же зарплату.

57% самарцев хотели бы работать 4 дня в неделю по 10 часов: «Это удобно. Можно посвятить свободное время активному отдыху, путешествиям. Можно найти подработку в образовавшийся третий выходной день». Причем чаще остальных к 4-дневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет (59%) и самарцы с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (61%).



Каждый четвертый опрошенный (24%) подобный график работы не одобрил: «4 дня в неделю просто выпадут из жизни»; «Нужно уменьшать рабочий день, а не увеличивать»; «Вечером уже плохо соображаю». 19% затруднились с ответом: «В условиях мегаполиса это нереально. Минимум два часа в день уходит еще на дорогу. У женщин и так практически не остается времени на семью».



Время проведения: 17—21 февраля 2022 года