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Каждый второй самарец поддержал законопроект о переводе всех надписей и вывесок на русский язык

8 ноября 2023 10:09
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Каждый второй самарец поддержал законопроект о переводе всех надписей и вывесок на русский язык

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому вывески, тексты в рекламе, названия товаров, районов и жилых комплексов должны быть написаны на русском языке. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли подобную инициативу самарцы. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

50% самарцев поддержали идею законопроекта по борьбе с англицизмами и иностранными словами, используемыми в вывесках, рекламных текстах, названиях товаров, районов, жилых комплексов: «Надо беречь русский язык»; «В нашей стране должно быть все понятно для нас». Каждый четвертый высказался против (26%): «Названия уже существующие менять смысла нет»; «Смущает только, что это не первая подобная инициатива...»; «Сейчас явно есть направления, где финансирование гораздо нужнее, а потом уж, если лишние деньги останутся, пусть и вывесками займутся». 24% затруднились с оценкой законопроекта: «Желательно писать на двух языках».

Сторонников инициативы больше всего среди респондентов старше 45 лет (82%). Горожане, не владеющие английским языком, поддерживают законопроект чаще тех, кто свободно говорит на английском (66% против 44% соответственно).

Время проведения: 3—7 ноября 2023 года

Теги: Опрос

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