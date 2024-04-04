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Каждый второй самарец мечтает о четырехдневке

4 апреля 2024 10:14
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Каждый второй самарец мечтает о четырехдневке

Идею перехода на 4-дневную рабочую неделю поддерживает 1 из 2 горожан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

Каждый второй самарец поддерживает введение 4-дневной рабочей недели. Противников подобного графика работы среди горожан — 31%, больше всего их волнует вопрос оплаты труда: «При четырёхдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать — семь».

7 из 10 респондентов, работающих по графику 5-дневной рабочей недели, смогут выполнять полный объем своих рабочих задач на четырехдневке: «Это возможно при графике более 8 часов в день».

Чаще всего за сокращение количества рабочих дней выступали респонденты моложе 34 лет (59%). Они же чаще уверяли, что справятся с работой за укороченную неделю.

Против короткой рабочей недели — каждый третий горожанин старше 45 лет. Зрелые специалисты чаще остальных говорили о неспособности решить все свои задачи за 4 рабочих дня.

При введении 4-дневной рабочей недели 27% респондентов потратят освободившийся день на семью и детей, 20% — на отдых, 16% — на подработку. 11% опрошенных в свободный день займутся домашними делами, 10% — самообразованием. Еще один выходной 9% потратят на личные дела. По 8% посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам.
 

Время проведения: 8 марта — 1 апреля 2024 года

Теги: Опрос

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