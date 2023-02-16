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Каждый второй самарец хотел бы жить в РФ дальше

16 февраля 2023 09:53
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Каждый второй самарец хотел бы жить в РФ дальше

Интерес к жизни за рубежом снижается: каждый второй житель Самары остался бы в России, даже если бы мог выбрать любую страну мира. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Каждый второй самарец (51%), даже при наличии возможности выбрать для жизни любую страну мира, предпочел бы Россию. Наиболее распространенные аргументы — не только чувство патриотизма, но и востребованность на рынке труда, нежелание расставаться с родственниками и друзьями: «У меня есть такая возможность, и я живу там, где хочу быть полезным, нужным и востребованным, — в России».

В рейтинге самых желанных мест для жизни все заграница сильно отстает от России. Жить в США хотели бы 8% горожан, в Италии — 5%, в Испании — 4%. По 2% предпочли бы Швейцарию, Германию, Канаду, Австралию и Японию. По 1% остановили бы свой выбор на Греции, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Великобритании, Израиле, ОАЭ, Таиланде, Франции, Кипре, Китае, Южной Корее, Австрии и Аргентине. Еще 7% назвали другие государства, в числе которых Болгария, Черногория, Египет, Индия, Коста-Рика, Люксембург, Сербия и прочие.

Жить в России и в Италии чаще хотят женщины. Тех, кто при наличии возможностей предпочел бы США, больше среди мужчин.

Время проведения: 8—14 февраля 2023 года.

Теги: Опрос

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