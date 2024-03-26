Каждый второй россиянин считает, что на месте Крокус Сити Холла следует возвести мемориал

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Каждый второй россиянин считает, что на месте концертного зала, подвергшегося атаке террористов, следует разбить парк и установить мемориал в память о погибших. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

49% россиян за то, чтобы после разбора завалов на месте Крокус Сити Холла был разбит парк и установлен мемориальный комплекс: «Восстановить развлекательное сооружение — это устроить пляски на костях, это кощунство». 24% считают, что концертный зал следует восстановить: «Пусть всем вредителям и запугивающим назло он продолжить свою жизнь. А рядом можно установить стелу с ФИО погибших».



Женщины чаще мужчин говорили о том, что на месте трагедии хотели бы видеть мемориально-парковый комплекс (53 и 46% соответственно).



Среди жителей Москвы и Подмосковья идею создания парковой зоны с мемориалом поддерживают 57%.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 371

Время проведения: 25 марта 2024 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов