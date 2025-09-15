Я нашел ошибку
Главные новости:
Исторический парк "Россия - моя история" продолжает обновление мультимедийной экспозиции "Романовы"
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
снесен незаконный торговый павильон в Тольятти
Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта
Каждый второй родитель из Самары убежден, что без репетиторов невозможно поступить в хороший вуз
С 19 сентября в России вступают в силу новые пошлины на пиво и сидр из недружественных стран
Утром 15 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее
Страус эму за 50 км сбежал из парка в Ростовской области
Каждый второй родитель из Самары убежден, что без репетиторов невозможно поступить в хороший вуз

15 сентября 2025 09:43
87
Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование, чтобы узнать, как самарские родители оценивают необходимость репетиторов для своих детей и какие суммы готовы тратить на дополнительные занятия.

Большинство родителей убеждены, что без репетиторов поступить в хороший вуз невозможно, а школьной программы и самостоятельной подготовки абсолютно недостаточно для поступления в хороший университет (66%). Каждый десятый (12%) считает, что нет ничего невозможного и все зависит от способностей ученика, а 22% убеждены, что значительную роль в поступлении в вуз играет удача.

Родители будущих абитуриентов рассказали также, какие суммы планируют потратить на репетиторов в этом году. Большинство семей (52%) готовы тратить на дополнительные занятия от 10 до 50 тыс рублей в месяц, при этом чаще всего на репетиторов планируют уложиться в 30 тыс. рублей в месяц (34%) и в 10 тыс. рублей в месяц (33% опрошенных). Суммой в 15 тысяч рублей планируют ограничиться 11% опрошенных, и 8% готовы выделять на занятия до 50 тыс. рублей в месяц. Каждый десятый (14%) планирует ограничиться суммой в 5 тыс. рублей в месяц.

«Сегодня стоимость дополнительных занятий с репетитором по ключевым предметам ЕГЭ (математика, русский язык, английский) может варьироваться от 800 рублей в час в регионах до 2-2,5 тысяч в час и более в Москве. При этом цены преподавателей в одном и том же городе могут различаться, так как зависят не только от точки на карте, но и от других факторов: образование, стаж и опыт, сезон. Онлайн-занятия фиксированы по цене для всех. Важно выбрать комфортный для ребенка формат и регулярность, и конечно учитывать его интерес к предмету – и тогда результат не заставит себя ждать», — отмечает Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.

Теги: Опрос

