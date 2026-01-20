Я нашел ошибку
Главные новости:
Названо допустимое количество чашек чая в день
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Самарцы рассказали, какие страны они больше всего боятся посещать из-за языкового барьера

152
Самарцы рассказали, какие страны они больше всего боятся посещать из-за языкового барьера

Онлайн-школа иностранных языков Skyeng провела исследование, чтобы узнать в какие страны самарцы опасаются отправляться из-за недостаточного знания иностранных языков и готовы ли они вовсе отказаться от поездки, если не смогут пользоваться переводчиком.

Оказалось, что чаще всего страх вызывает путешествие в азиатские страны (Китай, Япония и другие): об этом сообщили 29% респондентов. На втором месте – арабские страны, куда опасаются ехать 25% самарцев. Европа также остаётся в тройке зон языковой неуверенности: 16% самарцев признались, что боятся отправляться в Германию, Францию, Испанию и другие европейские страны из-за возможных сложностей в общении. Поездок в США и Канаду боятся 7% опрошенных, а в Африку – 2% самарцев. При этом 21% участников исследования заявили, что не испытывают языкового страха вовсе.


Несмотря на то, что 79% опрошенных из Самары опасаются путешествовать из-за языкового барьера, большинство не готовы отказываться полностью от путешествий. Только 14% признались, что отменят поездку, если не смогут использовать переводчик. Еще 23% сделали бы выбор в зависимости от языка в стране: английский они потянут, но на поездку в страны с другими языками, вероятно, не решились бы. При этом 47% самарцев уверены, что справятся на месте, а 16% чувствуют себя уверенно благодаря хорошему знанию иностранных языков.


«Отсутствие языкового барьера – это не столько про знания, сколько про ощущение безопасности и уверенности в себе в новой среде. Очень показательно, что арабские и азиатские страны вызывают наибольшие страхи: часто дело не только в языке, а в незнакомой культуре и отсутствии “точек опоры”. Когда человек понимает хотя бы базовые фразы или может поддержать простую беседу, тревога заметно снижается. Именно поэтому даже небольшое, но регулярное изучение языка дает ощущение контроля: ты знаешь, что сможешь заказать еду, спросить дорогу и решить бытовые вопросы, таким образом путешествия по миру становится гораздо доступнее», – отмечает академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Теги: Опрос

