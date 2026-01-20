Почти каждая пятая компания Самарской области столкнулась с острым дефицитом кадров в 2025 году

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали, насколько работодатели Самарской области ощущали дефицит кадров в 2025 году и с какими внутренними трудностями сталкивались при найме персонала.

По данным исследования hh.ru, 17% компаний региона столкнулись с острым кадровым дефицитом. Ещё 28% работодателей отмечали нехватку сотрудников по многим направлениям, а 42% испытывали сложности при поиске отдельных специалистов. При этом лишь 10% организаций почти не сталкивались с кадровыми трудностями, и только 2% заявили, что абсолютно не ощущали дефицит персонала.

Наиболее напряжённой ситуация оказалась в отрасли гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга — об остром дефиците кадров здесь сообщили 32% компаний. В логистике сильную нехватку персонала отметили 27% работодателей. В розничной торговле, лёгкой промышленности, а также в строительстве и недвижимости об остром дефиците заявили по 22% организаций, в отрасли добычи и переработки полезных ископаемых - 21%, компании, работающие в отрасли услуг для бизнеса и населения — 18%, в сегменте финансовых технологий — 16% работодателей. Наиболее стабильной оказалась сфера информационных технологий и системной интеграции: лишь 5% работодателей заявили об остром дефиците, тогда как 44% сталкивались с трудностями только при подборе отдельных специалистов.

Главной причиной кадровых трудностей 50% компаний Самарской области назвали неконкурентный уровень заработных плат. Ещё 32% организаций указали на завышенные требования к кандидатам, 28% — на тяжёлые или непривлекательные условия труда. Недостаточно развитый бренд работодателя отметили 23% компаний, а 20% признали, что нанимающим руководителям не всегда хватает навыков для качественного отбора сотрудников. Кроме того, 9% работодателей считают свою компанию непривлекательной с точки зрения отрасли бизнеса, а ещё 3% указали на некачественную или слишком медленную работу специалистов по подбору персонала.

Отдельного внимания заслуживает уровень автоматизации. 23% самарских компаний считают, что сложности подбора напрямую связаны с высокой долей ручного труда и недостаточной автоматизацией бизнес-процессов. Это замедляет наём и увеличивает нагрузку на HR-команды.

«Сегодня скорость и удобство найма становятся критически важными для бизнеса любого масштаба. Компании всё чаще пересматривают HR-процессы и отказываются от лишних этапов: 52% работодателей уже сокращают количество собеседований, чтобы быстрее выходить к кандидату с предложением. Работодатели активнее используют дополнительные каналы и цифровые инструменты — 41% внедряют реферальные программы, 33% ищут кандидатов в социальных сетях, 15% применяют HR-tech-решения, а AI-инструменты и гибкие форматы работы используют по 11% компаний. Такой подход помогает ускорить подбор и снижает нагрузку на команды, делая наём более эффективным», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Исследование проводилось в виде опроса свыше 1,3 тыс. работодателей России, в том числе Самарской области, с 31 октября по 30 ноября 2025