Для 35% самарцев личный успех в работе важнее, чем командный

Командных игроков больше среди женщин, амбициозных карьеристов — среди мужчин. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы в коллективах.

Личный или командный успех важнее для самарцев? 35% хотели бы выделяться на фоне коллег. 52% считает более важными результаты всего коллектива.



Мужчины чаще женщин признавались, что им важнее индивидуальные достижения (41 и 30% соответственно), хотя командных игроков и среди представителей сильного пола все же больше, чем индивидуалистов (44%).



С увеличением возраста опрошенных число ориентированных на командный успех среди них растет, а число стремящихся выделиться на фоне коллег снижается. А вот с увеличением уровня дохода ситуация диаметрально противоположная: чем выше зарплата, тем меньше важны индивидуальные результаты и больше — командные. Отчасти это связано с тем фактом, что среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц больше руководителей.



SuperJob прогнозирует, что 2026 станет годом усиления конкуренции, как среди соискателей, так и в рабочих командах. Разрыв в доходах будет увеличиваться, зарплаты перестанут расти для всех подряд: теперь это будет происходить избирательно — в приоритете те, чья квалификация создает реальную ценность для бизнеса.



Время проведения: 12—16 января 2026 года