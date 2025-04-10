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Каждый второй опрошенный сталкивается с обидными шутками в офисе хотя бы раз в год

10 апреля 2025 11:04
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Каждый второй опрошенный сталкивается с обидными шутками в офисе хотя бы раз в год

Эксперты компании «Где мои дети» провели исследование, чтобы выяснить, как часто россияне сталкиваются с обидными шутками на рабочем месте. 


Каждый второй опрошенный (56%) как минимум раз в год слышит обидные шутки в свой адрес на рабочем месте. При этом каждый третий опрошенный (29%) старается делать вид, что ему все равно, хотя это не так. Каждый четвертый (25%) не против посмеяться в ответ и подшутить над собой. Столько же респондентов (25%) признались, что мгновенно переходят в ответную атаку. 


“По статистике, дети сталкиваются с обидными шутками не менее часто: почти каждый второй ребенок (42%) признавался в этой проблеме. Однако 71% из них никому не рассказывали о случившемся, считая, что им все равно не смогут помочь. Но молчание может только усугубить ситуацию. Важно, чтобы подросток получал эмоциональную поддержку близких, которая поможет ему справиться с негативными эмоциями. Если ребенок стесняется открыто говорить с родителями о происходящем, всегда можно обратиться к бесплатным специалистам, например – «Помощь рядом», «Дети онлайн» и «1221». А на портале «Школа без буллинга» собрана информация по буллингу как для детей, так и для их родителей,” – комментирует Светлана Михайлова, специалист по социально-значимым проектам "Где мои дети".


Опрос также показал, как респонденты определяют границу между шуткой и издевательством. Большинство (69%) считают, что недопустимо намеренно унижать человека, зная, что его это задевает. Также респонденты отметили, что нельзя шутить на темы, связанные с близкими людьми (36%), особенностями внешностями (26%) и повторять токсичные шутки, если человек просил этого не делать (33%).


“Лишь 16% наших респондентов сказали, что сразу обозначают личные границы и просят прекратить токсичные шутки. При этом такие повторяющиеся шутки не только портят атмосферу, но и подрывают уверенность в себе. Поэтому, если коллега позволяет себе токсичные шутки в ваш адрес, важно вовремя дать понять, что такое поведение для вас неприемлемо.


Если же человек сознательно идет на конфликт, можно использовать приемы, которые помогут защитить себя. Например, сделать длинную паузу и молча посмотреть коллеге в глаза. Это может сбить его с толку, а вы при этом сохраните спокойствие, не дав обидчику добиться своего,”, — советует Светлана Михайлова, специалист по социально-значимым проектам "Где мои дети".

Теги: Опрос

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