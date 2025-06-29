Каждый восьмой самарец против детских аккаунтов в соцсетях

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, в т. ч. родители детей 7—17 лет.

Экономически активные самарцы считают, что заводить аккаунты в социальных сетях лучше всего подросткам старше 13 лет: 32% респондентов назвали оптимальным возрастом регистрации 13—15 лет, а 25% — 16—17 лет. 11% допускают создание профиля в 10—12 лет. Еще 5% считают возможной регистрацию для детей 7—9 лет. 7% опрошенных уверены, что возраст не имеет значения, и решение должно зависеть от желания ребенка. Каждый восьмой против детских аккаунтов в принципе.



Женщины чаще мужчин говорили, что доступ к соцсетям можно разрешить ребенку 10—12 лет. Мужчины же чаще утверждали, что детям соцсети противопоказаны. Больше всего же сторонников такой идеи среди граждан старше 45 лет, 21% из них считают, что несовершеннолетним нечего делать в соцсетях.



Данные опроса родителей показывают, что почти каждый третий осведомлен о наличии у детей 7—9 лет профилей в соцсетях (32%). Среди родителей детей 10—12 лет этот показатель достигает 25%, а среди родителей подростков старше 13 лет — 75%. При этом, чем старше дети, тем слабее контроль со стороны родителей: если среди матерей и отцов младших школьников не следят за аккаунтами лишь 3%, то среди родителей 16—17-летних таких уже 49%.



Аналогичная тенденция наблюдается и в вопросе регулирования времени, проводимого в соцсетях. Среди родителей 7—9-летних детей ограничения устанавливают 79%, а среди родителей 16—17-летних — только 21%.



Большинство родителей (70%) беседует с несовершеннолетними детьми о правилах безопасности в интернете. Матери делают это чаще отцов. Согласно контекстному анализу комментариев, 60% таких разговоров касаются общения с незнакомцами, 33% — защиты личных данных, а 16% — предостережений о переходах по подозрительным ссылкам.



Время проведения: 2—20 июня 2025 года