Каждый восьмой работник Самарской области рассчитывает на карьерное повышение

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опроса среди трудящихся Самарской области и выяснила, что примерно каждый восьмой респондент, а именно 12%, хочет попросить карьерное повышение в этом году.

Интересно, что в среднем по России хотят получить повышение лишь 10% опрошенных. Наиболее амбициозными оказались трудящиеся из Башкирии (17% опрошенных хотят продвинуться по карьерной лестнице). Второе место разделили Татарстан и Санкт-Петербург – по 15%, на третьем жители Московской области (14%). А вот меньше других думают о повышении жители Томской (3%), Челябинской и Свердловской областей (по 5%).

В разрезе профессий больше других хотят получить повышение ИТ-специалисты, маркетологи, а также специалисты из сферы добычи сырья (по 16% опрошенных в каждой сфере). Не откажутся от карьерного роста ещё 13% опрошенных HR-ов, а также по 12% представителей сферы производства и строительства. Реже других ждут повышения работники из сферы автобизнеса (лишь 5%), а также специалисты из области продаж и обслуживания клиентов (7%).

Карьерный рост, судя по данным опроса, остается прерогативой молодых специалистов: 26% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет хотят продвинуться в карьере. А вот среди опрошенных зрелого возраста (55 лет и старше) таких набралось лишь 3%.