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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Каждый третий самарец задумывался о том, чтобы стать учителем: 24% мечтали об этом в детстве, 11% — уже в сознательном возрасте. Педагогическая стезя ближе женщинам: о работе в школе мечтали в общей сложности 48% жительниц города и лишь 22% мужчин.



Закономерно, что среди представителей распространенных профессиональных групп о карьере в образовании уже в сознательном возрасте чаще всего мечтали те, кто сейчас работает воспитателями и учителями (45 и 40% соответственно). Они реализовали свою мечту и нашли свое призвание. А вот 29% учителей рассказали, что ни в детстве, ни в юности о работе в школе и не думали, но судьба привела их в педагогику.



В топ-5 профессий, представители которых всерьез размышляли об учительской стезе, — менеджеры по персоналу (26%), дизайнеры (25%) и маркетологи (20%).



Реже других в юности мечтали стать учителями аналитики (3%), системные администраторы (6%) и программисты (8%).