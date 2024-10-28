Каждый третий самарец писал заявление на увольнение в порыве эмоций

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане, имеющие опыт работы.

Каждому третьему самарцу (32%) знакома ситуация импульсивного увольнения. Как оказалось, мужчины значительно чаще женщин принимали решение сгоряча (43% против 22% соответственно).



Каждого второго (53%), написавшего заявление, работодатель пытался удержать: «Уговаривали остаться, утверждали, что ситуация наладится, пытались повлиять через коллег»; «Обещали выше должность и, соответственно, заработную плату».



В результате каждое третье заявление по собственному желанию отправляется в мусорную корзину. 2 из 3 недовольных ситуацией на работе доводят дело до конца и покидают компанию.



Большинство из тех, кто уволился сгоряча, не жалеют о своем решении (74%): «После увольнения и защиты диплома пригласили в вышестоящую инстанцию»; «Новое место существенно изменило мою жизнь в лучшую сторону».



Из тех, кого уговорили остаться, не пожалел каждый второй (54%): «Уволиться никогда не поздно, радовалась, что осталась, иногда излишние эмоции вредят».





Время проведения: 1—10 октября 2024 года