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Каждый третий самарец хотел бы работать госслужащим

23 июля 2023 10:17
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Каждый третий самарец хотел бы работать госслужащим

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города, не имеющие опыта работы на госслужбе.

34% самарцев хотели бы работать госслужащими, 49% — нет.

Мужчины стремятся работать чиновниками несколько чаще женщин (39 и 32% соответственно), однако 2 года назад среди представителей сильного пола мечтающих быть чиновниками было чуть больше (40%).

Количество желающих стать чиновниками растет с увеличением возраста опрошенных: 26% среди молодежи до 24 лет, 35% среди горожан старше 45 лет.

Число интересующихся госслужбой растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 33% среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц и 43% среди граждан с доходом от 80 тыс. руб.

Самарцы считают, что попасть на госслужбу можно только коррупционным путем: «Должность госслужащего стоит очень дорого»; «В этой области нужны связи или деньги, а у меня их нет»; «У меня нет таких денег, чтобы купить должность чиновника».

Исследование рынка труда показывает: за год число вакансий государственной гражданской службы снизилось на 13%, а резюме стало меньше на 35%.

Портрет соискателя должностей в сфере государственной гражданской службы за год изменился следующим образом: средний возраст вырос с 37 до 40 лет (за счет уменьшения числа резюме молодежи); увеличилось количество соискателей, которые ищут работу, не увольняясь со старой (+14 п.п.). Для этой группы соискателей важно, чтобы условия работы на госслужбе были лучше, чем на текущем месте работы.

Время проведения: 14—18 июля 2023 года

Теги: Опрос

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