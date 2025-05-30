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Каждый третий самарец хочет иметь финансовую подушку до заключения брака

30 мая 2025 13:49
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Каждый третий самарец хочет иметь финансовую подушку до заключения брака

Большая часть жителей Самары серьезно относится к такому шагу, как создание семьи. Горожане предварительно хотят быть уверенными в том, что твердо стоят на ногах – об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра «АльфаСтрахование».

Наличие постоянного дохода является главным условием для 73% молодых людей, планирующих вступить в брак (вариантов ответов можно было давать несколько). Каждый третий полагает, что этого мало и нужно иметь еще и запас денег на «черный день». При этом накоплений должно хватать минимум на полгода в случае непредвиденных обстоятельств.

Своя жилплощадь важна для 62% самарцев, задумывающихся о создании семьи. Большинство из них согласны хотя бы на «малосемейку» или однокомнатную квартиру для начала, но осознают, что для рождения детей необходимы будут более хорошие условия.

Социальное положение волнует почти каждого второго жителя Самары – как мужчин, так и женщин. Наличие высшего образования интересует 48% опрошенных. Причем 17% хотят иметь и второе высшее, видя в нем больше возможностей для построения будущей карьеры и хорошего заработка.

42% молодых людей убеждены, что до свадьбы необходимо иметь успешную карьеру или хотя бы дать ей старт. Для 23% респондентов одним из факторов стабильной семейной жизни является собственный автомобиль: по их мнению, он не самое важное условие для свадьбы, однако гарантирует комфорт в повседневной жизни.

Самореализация, в том числе творческая, интересует 13% молодых самарцев – до брака они хотят успеть воплотить в жизнь свой проект, получить грант, добиться победы на конкурсе и т.д., так как понимают, что потом у них может не хватить для этого свободного времени.

Около половины (52%) опрошенных отводят на достижение всех перечисленных целей около трех лет. Респонденты постарше думают, что на это может понадобиться минимум пять лет.

В онлайн-исследовании приняли участие 1311 жителей разных регионов России.

Теги: Опрос

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