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Каждый третий самарец делает накопления на случай потери всех источников дохода

28 февраля 2023 09:26
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Каждый третий самарец делает накопления на случай потери всех источников дохода

Чаще всего самарцы копят на «черный» день, на втором месте — отпуск, на третьем — недвижимость. Задумываться о подушке безопасности больше свойственно женщинам, а инвестировать в ценные бумаги — мужчинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющих сбережения.

Каждый третий самарец (32%) делает накопления на случай потери всех источников дохода, каждый пятый (22%) копит на отдых и путешествия, а 18% респондентов — на недвижимость. На будущее детей откладывают 14%, на создание пассивных источников дохода — 13%, на жизнь после выхода на пенсию — 12%. В числе других финансовых целей — ремонт (на него копит 8% опрошенных), медицинские услуги, автомобиль, собственное образование (по 6%), дорогие вещи (2%) и открытие собственного бизнеса (5%). Каждый десятый откладывает деньги без определенных планов.

Создавать подушку безопасности на случай потери доходов, как и копить без определенной цели, больше свойственно женщинам, тогда как инвестировать, откладывать на автомобиль и свое образование — мужчинам.

Каждый третий горожанин (35%) откладывает от 10% до четверти своих доходов, 17% опрошенных — менее 10%. От четверти до трети заработанного превращает в накопления 8%, от трети до половины — 6%. Еще 6% удается откладывать более половины того, что они зарабатывают.

Время проведения: 13—22 февраля 2023 года.

Теги: Опрос

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