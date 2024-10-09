Каждый третий россиянин отправится в автопутешествие с семьей

115

Всего 6% россиян отправляются в поездки каждый сезон, и лишь 1% старается путешествовать ежемесячно.

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.ру провел исследование и выяснил, как россияне планируют организовывать автомобильные путешествия осенью 2024 года, а также с какими трудностями они обычно сталкиваются в таких поездках.

Автомобильные путешествия осенью

Половина россиян (50%) планируют автомобильный поход этой осенью. Чаще всего респонденты выбирают Северо-Западный федеральный округ (19%) и Приволжский федеральный округ (19%). Юг занимает третье место по популярности с 18% опрошенных, а Дальний Восток выбирают 17%. Центральный и Уральский округа также привлекают туристов (11% и 12% соответственно), а Сибирь — 9%.

Популярные места назначения

Среди туристических маршрутов, которые россияне выбирают для поездок на автомобиле, наибольшей популярностью пользуются озера (22%), реки (18%), леса (17%) и национальные парки (16%). Исторические города и памятники интересуют только 13% респондентов, а горы и морское побережье намерены посетить 12% и 10% участников опроса соответственно.

Бюджет и продолжительность поездок

Опрос показал, что большинство респондентов (40%) планируют потратить на автомобильное путешествие до 50 тысяч рублей, еще 25% готовы выделить более 200 тысяч рублей.

42% участников опроса предпочитают путешествия на короткий срок до 3 дней, 17% планируют провести в пути 7-10 дней, а 16% — более двух недель.

Большинство участников опроса (34%) планируют проехать за время своего путешествия до 500 километров, еще 32% готовы преодолеть более 2000 километров. 19% респондентов собираются проехать 1000-2000 километров.

Что россияне возьмут с собой

Самыми популярными вещами для путешествия стали термокружка (60%), термос для напитков (56%) и еды (44%). Многие также берут с собой мини-обогреватель (33%), подушку для шеи (24%) и сумку-холодильник (11%).

Основные трудности автопутешественников

Чаще всего россияне во время автомобильных путешествий сталкивались с усталостью от длительного вождения (13%), высокими ценами на топливо (13%) и проблемами с автомобилем (11%). Некоторые столкнулись с плохим качеством дорог и пробками (по 9%), проблемами с навигацией и недостатком опыта вождения на длинных дистанциях (8%).

Планы на будущее и компания в путешествиях

37% россиян планируют и дальше путешествовать на машине. Среди них 34% собираются отправиться в путь с семьей, еще 28% предпочитают путешествовать с друзьями. При этом четверть (26%) респондентов намерены поехать в одиночку, а 12% — с коллегами.

Каждый пятый (19%) россиянин рассматривают Приволжский федеральный округ как основное направление, а Северо-Западный округ оказался на втором месте с 16%. Также популярны Дальневосточный федеральный округ (15%) и Сибирский федеральный округ (14%).