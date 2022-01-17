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Каждый третий не знает, как рассчитывается пенсия

17 января 2022 10:30
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Каждый третий не знает, как рассчитывается пенсия

Лишь 1 из 20 россиян считает справедливой систему расчета пенсий по возрасту. Помимо снижения пенсионного возраста будущие пенсионеры чаще всего требуют отменить пенсионные баллы и сделать формулу расчетов более понятной.

Каждый третий россиянин (34%) ничего не знает о пенсионной формуле. Чтобы рассчитать пенсию по возрасту для граждан моложе 1967 года рождения, нужно пенсионный коэффициент умножить на стоимость одного пенсионного балла и прибавить к результату фиксированную выплату. 29% россиян не считает такие расчеты справедливыми. Среди предложений по модернизации пенсионной системы чаще всего звучат призывы вернуть прежний возраст выхода на пенсию, отменить пенсионные баллы и сделать формулу более понятной и прозрачной. Часть граждан считает, что при расчете нужно учитывать инфляцию и уровень цен в конкретном регионе. Россияне также предлагают вернуться к старому порядку начисления пенсии, ввести личную накопительную систему с наследованием всего пенсионного капитала и установить минимальный размер пенсии не менее 30—50 тыс. руб. Некоторые респонденты считают правильным не начислять баллы за стаж работы до 2002 года (когда уровень зарплаты был намного ниже, чем сейчас) и увеличить базовую часть и предельный коэффициент при расчетах. Лишь 5% опрошенных назвали нынешнюю пенсионную формулу для граждан моложе 1967 года рождения справедливой.

Тех, кто не знает, как рассчитывается пенсия, больше всего среди россиян до 34 лет (38%). Несправедливой пенсионную формулу для родившихся после 1967 года чаще всего считают опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (35%) и респонденты старше 45 лет (34%).

В настоящий момент главной переменной пенсионной формулы является величина заработной платы. 
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны от 1967 года рождения.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 389
Время проведения: 12—13 января 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России от 1967 года рождения
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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