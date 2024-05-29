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Каждый третий мужчина из Самары против сокращенной пятницы только для женщин

29 мая 2024 09:34
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Каждый третий мужчина из Самары против сокращенной пятницы только для женщин

«Почему только для женщин, если сокращать, то всем!» — каждый третий мужчина против того, чтобы женщинам сократили рабочую пятницу на 2 часа. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди представителей экономически активного населения из города.

77% жительниц Самары и только 45% мужчин поддерживают инициативу заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова, который предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин при условии сохранения средней заработной платы. Против — 8 и 32% соответственно. Причем наиболее недовольны мужчины до 34 лет (46%).

Активнее всего идею поддерживают опрошенные в возрасте 35—44 лет: 80% среди женщин и 54% среди мужчин. Главный довод очевиден: «Женщины хрупкие, им нужно меньше работать и больше отдыхать. К тому же они жены и матери, им нужно больше сил сохранять». Но были и другие комментарии респондентов-мужчин: «За редким исключением, офисные работницы в конце рабочей пятницы не занимаются делом».

Время проведения: 24—27 мая 2024 года

Теги: Опрос

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