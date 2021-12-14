Каждый седьмой самарец раз в неделю мечтает уволиться с работы

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При этом 28% жителей Самары задумываются об этом, когда получают зарплату; 22% — когда заказчик или клиент ведут себя неадекватно; 24% — когда получают задание, которое не нравится; 10% — когда ругает начальник; 9% — когда наступают проблемы в жизни, а 7% — когда на улице плохая погода.

Аналитики онлайн-университета Skypro провели исследование и выяснили, что более половины россиян задумываются об увольнении. На текущем месте работы их не устраивает зарплата, продолжительность рабочего дня и начальство. Однако решиться на этот шаг готовы лишь 10% опрошенных.



Исследование выявило, что каждый четвертый самарец (34%) задумывается о том, чтобы сменить работу несколько раз в месяц, каждый седьмой (15%) — раз в неделю, каждый пятый (21%) — раз в несколько месяцев, 9% опрошенных — раз в полгода-год, 12% — ежедневно и 9% не размышляют об этом совсем.

«Чаще всего о смене работы мечтают сотрудники маркетинга, медицины и общепита. 10%, 9% и 9% из них задумываются об этом ежедневно. Реже всего думают об этом работники производства, индустрии моды и спорта: среди них показатели 6%, 4% и 4% соответственно», — отмечает Михаил Свердлов, директор по развитию онлайн-университета Skypro.

Большинство респондентов (35%) призналось, что в текущей работе их не устраивает размер заработной платы. На втором месте (33%) — продолжительность рабочего дня, на третьем — местоположение офиса (22%), на четвертом (21%) — отсутствие возможности самореализации, а 21% опрошенных и вовсе не довольны своим руководителем.



В рамках исследования выяснилось, что абсолютное большинство опрошенных (44%) хотели бы повышения зарплаты, если бы у них была такая возможность. Каждый пятый (22%) заявил, что хотел бы сменить сферу деятельности на текущем месте работы. Среди желанных улучшений в профессии также оказались смена работодателя (22%), карьерный рост (20%) и замена руководителя (11%). Однако когда вопрос доходит до дела, то большинство все же не готовы кардинально менять рабочую обстановку. 20% респондентов абсолютно не готовы сменить профессию против 10% тех, кто полностью готов к переменам.



Исследование показало, что основными барьерами при попытке сменить профессию выступают отсутствие налаженных связей (23%), желание учиться с нуля (21%), страх потери стабильности (20%), высокая стоимость обучения (16%) и его длительная продолжительность (15%).



Методология



В опросе приняли участие 1043 респондента в возрасте от 18 лет. Регионы исследования — вся Россия, города 100 тыс+.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в декабре 2021 года.