Я нашел ошибку
Главные новости:
178 человек за сутки заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В День города в Самаре откроют новые муралы от художников проекта Samara Ground Art Festival 2021
В День города в Самаре откроют новые муралы от художников проекта Samara Ground Art Festival 2021
Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Первую прививку от ковида сделали 46,5 млн россиян
Первую прививку от ковида сделали 46,5 млн россиян
Москва в эти выходные отмечает свой 874-й день рождения
Москва в эти выходные отмечает свой 874-й день рождения
В Тольятти иномарка сбила велосипедиста
В Тольятти иномарка сбила велосипедиста
В Самарской области в кузове машины нашли около 4 кг наркотических средств
В Самарской области в кузове машины нашли около 4 кг наркотических средств
В Самарской области состоялись Всероссийские тактические соревнования спецподразделений ГУНК МВД
В Самарской области состоялись Всероссийские тактические соревнования спецподразделений ГУНК МВД
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
-0.37
EUR 86.15
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый седьмой россиянин меняет телефон, как только выходит новая модель

11 сентября 2021 10:42
204
Каждый седьмой россиянин меняет телефон, как только выходит новая модель

14% россиян в последний раз сменили телефон только потому, что вышла новая модель.

Самая распространенная причина смены телефона — это поломка старого девайса: 37% россиян сообщили, что в последний раз они купили новый мобильный именно по этой причине. Каждый пятый опрошенный (20%) сменил телефон, потому что ему понадобилось устройство с расширенным функционалом. Каждый седьмой (14%) позволил себе покупку новой модели, хотя и старая еще работала. Напротив, 13% россиян дотянули «до последнего»: сменили телефон, когда их предыдущий девайс и его программное обеспечение устарели и не поддерживались производителем. В 5% случаев новый телефон пришел на смену украденному или потерянному. Столько же россиян назвали другие причины: «Мне подарили новый»; «Жене купил новый, а себе забрал ее старый».

Меняют телефон лишь тогда, когда он полностью устаревает или когда требуется девайс с расширенным функционалом, чаще всего опрошенные старше 45 лет (16 и 24% соответственно). Приобрести новейшую модель телефона вместо еще вполне работоспособной старой женщины позволяют себе чаще, чем мужчины (16% против 12%), а россияне до 34 лет — чаще, чем опрошенные старше 45-ти (16% против 10%). В наибольшей же степени такое поведение свойственно респондентам с доходом более 80 тыс. руб. (18%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 400
Время проведения: 2—8 сентября 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: соцопрос телефон

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины
10 сентября 2021, 13:08
Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины
Каждый второй россиянин (53%) считает развод грустной, но в некоторых обстоятельствах необходимой мерой. Общество
369
Почти две трети россиян раздражает работа
10 сентября 2021, 11:27
Почти две трети россиян раздражает работа
Руководитель раздражает 34% опрошенных. Общество
310
84% автолюбителей Самарской области пользуются телефоном за рулем
12 августа 2021, 10:57
84% автолюбителей Самарской области пользуются телефоном за рулем
Только 16% водителей региона не отвлекаются на гаджет во время управления машиной.   Транспорт
708
В центре внимания
В День города в Самаре откроют новые муралы от художников проекта Samara Ground Art Festival 2021
11 сентября 2021  13:28
В День города в Самаре откроют новые муралы от художников проекта Samara Ground Art Festival 2021
146
Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
11 сентября 2021  12:57
Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
138
В Самаре состоялась игра КВН на Кубок Губернатора
11 сентября 2021  10:34
В Самаре состоялась игра КВН на Кубок Губернатора
226
Дмитрий Азаров оценил достижения тружеников села.
10 сентября 2021  19:44
В поселке Усть-Кинельский начала свою работу традиционная Поволжская агропромышленная выставка-ярмарка
810
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
10 сентября 2021  13:38
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
494
Весь список