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Каждый пятый самарец заказывает уборку на дом

29 марта 2024 12:16
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Каждый пятый самарец заказывает уборку на дом

Каждый пятый (18%) россиянин пользуется услугами клининга, следует из исследования Авито Услуг, в котором приняли участие 10 тысяч человек по всей России. За последний год спрос на уборку по дому вырос на 23%. Значительно увеличился интерес к поддерживающей и генеральной уборке — на 58% и 28% соответственно.

Аналитики Авито Услуг узнали, как часто россияне вызывают клинеров, какие домашние дела готовы им делегировать, сколько платят за такие услуги и по каким критериям выбирают специалистов. 

Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах:

«Россияне стали чаще делегировать домашние дела профессионалам. Рынок подхватил растущий спрос на клининг-услуги, и количество предложений от специалистов на Авито Услугах за последний год выросло на 26%. На платформе мы стремимся развивать рейтинговую систему исполнителей, которая основана на оценках и отзывах предыдущих клиентов. Мы советуем обращать внимание на рейтинг специалистов и отзывы предыдущих клиентов, это поможет сделать выбор в пользу качественной услуги».

Самый высокий спрос на клининг — среди жителей столицы и малых городов

Каждый десятый россиянин заказывает уборку на дому один-два раза в две недели, 19% опрошенных пользуются услугами клинеров раз в месяц, 17% респондентов платят за клининг раз в квартал, и еще 16% — поручают уборку специалистам раз в полгода.

Активнее всего услугами клинеров пользуются зумеры: 15% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет признались, что заказывают уборку 1-2 раза в неделю, 13% — поручают ее клинерам раз в две недели, и еще 17% — делегируют эту задачу 2-3 раза в месяц.

Чаще всего вызывают помощниц по хозяйству жители столицы и небольших городов с населением меньше 100 тысяч человек  — об этом рассказали 13 и 12% опрошенных соответственно.

Популярны услуги клининга и у людей старшего поколения: 13% россиян старше 65 заказывают уборку раз в две недели.

Большинство россиян готовы тратить на услуги клининга не больше 3 тыс. рублей в месяц

Большинство россиян (41%) считают, что могут потратить на уборку от 1 до 3 тыс. рублей в месяц. Каждый третий опрошенный (32%) готов выделить на услуги профессионалов от 3 до 5 тыс. рублей в месяц, и еще 9% согласны отдавать за  клининг не больше 1 тыс. рублей в месяц.

Среди тех, кто готов платить уборку дома больше 5 тыс. рублей в месяц, больше всего молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет (13%) и жителей столицы (18%).

Каждый второй россиянин готов делегировать генеральную уборку

В топ самых востребованных среди россиян клининговых услуг вошли генеральная уборка (47%), химчистка мебели и ковров (46%), мытье окон (38%) и поддерживающая уборка (26%). Женщины чаще мужчин заказывают генеральную уборку — 52% против 42% соответственно.

Химчистка мебели и ковров наиболее популярна среди людей в возрасте от 25 до 44 лет —  их доля составляет 50%.

Чаще всего мытье окон и поддерживающую уборку заказывают люди старше 65 лет. Об этом рассказали 65% и 31% россиян в этом возрасте соответственно.

Как россияне выбирают клинеров: доверие дороже денег

Основным критерием, по которому россияне выбирают клинеров, стало доверие: 27% россиян отметили, что они  готовы поручить уборку только тем профессионалам, которым доверяют. Для каждого четвертого опрошенного (25%) важны положительные отзывы о специалисте. Решающую роль для 20% респондентов играет цена, для 16% — наличие страховки и  гарантии, а 12% опрошенных обращают внимание на экологичность чистящих средств, которые использует клинер.

Теги: Опрос

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