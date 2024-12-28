Каждый пятый самарец уже прочел астрологический прогноз на 2025 год

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активных граждан из города.

Большинство экономически активных граждан не проявляют интереса к астрологическим прогнозам на 2025 год (81%). Каждый пятый самарец (19%) уже ознакомился с предсказаниями: 10% скорее верят в них, а 9% — скорее нет.



Мужчины несколько чаще женщин интересуются гороскопами на 2025, однако скептиков среди представителей сильного пола больше.



Горожане в возрасте до 35 лет изучают астрологические прогнозы чаще, чем люди старшего возраста, но, скорее, ради развлечения. Они верят в них реже, чем респонденты старше 45 лет.



Больше всего тех, кто игнорирует астрологию, среди горожан с доходов от 100 тысяч рублей в месяц (90%).



Время проведения: 23—26 декабря 2024 года