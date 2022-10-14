Каждый пятый самарец не покупает продукты, если срок их годности наполовину истек

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Требования по остаточному сроку годности продуктов при поставке в торговые сети, возможно, будут ослаблены. Если соответствующее решение будет принято, это может ощутить на себе каждый пятый самарец: 19% горожан привыкли оставлять товар на магазинной полке, если до окончания его срока хранения остается менее половины указанного периода. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представителей экономически активного населения из города.

Производители и поставщики продуктов питания обратились в Минпромторг с просьбой снизить требования по остаточному сроку годности при поставке в торговые сети. Сегодня крупные сети требуют, чтобы при поставке продовольственных товаров до конца их срока годности оставалось 60—65% указанного периода. Производители же предлагают установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и в 50% для продуктов годностью до 12 месяцев.



Большинству самарцев информация о дате производства продуктов питания и напитков критична. Покупая продовольственные товары, 66% горожан всегда проверяют срок годности, еще 18% чаще проверяют, чем нет. Редко смотрят на дату изготовления 13% опрошенных. Никогда этого не делают только 3%.



Если продукт годен несколько месяцев, а до окончания срока его хранения осталось менее 10%, 22% опрошенных не станут его покупать. Заметив, что осталось менее четверти срока, от приобретения откажутся 16%, что менее трети — 7%. Еще 12% жителей Самары оставят товар на полке, если истекло более половины указанного на упаковке времени. Даже когда до окончания срока годности остается менее двух третей времени, товар не покупает 5% опрошенных, когда менее трех четвертей — 6%: «Всегда ищу свежайшее».



Тех, кто всегда проверяет срок годности продуктов, среди женщин больше, чем среди мужчин (70% против 47% соответственно). Женщины более требовательны и к срокам годности продуктов.



Время проведения: 11—12 октября 2022 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет