Каждый пятый самарец готов пойти на собеседование туда, где не хотел бы работать

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22% горожан пойдут на интервью в компанию, в которой не хотят работать: кто-то в надежде на чудо, кто-то, чтобы потренироваться в навыках самопрезентации. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В Самаре 22% соискателей придут на собеседование в компанию, где не хотят работать. Чаще всего — в надежде, что мнение о работодателе после интервью изменится, компания предложит отличные условия работы и высокую зарплату. На собеседования также сходят ради получения опыта общения с рекрутерами или чтобы оценить свою стоимость на рынке труда.

Интересно, что чаще всего готовность посетить собеседование в компании, где не планируют работать, высказывали те, кто зарабатывает больше. Их основные цели — конкурентная разведка и новые контакты в бизнес-среде.



Время проведения: 19—25 апреля 2024 года



Основные цели посещения собеседований в компаниях, где не планируют работать (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

• Надежда, что в компании все лучше, чем говорят/пишут в интернете. Надежда, что предложат высокую зарплату, отличные условия работы

• Получить опыт/прокачать навыки прохождения собеседований

• Оценить свою стоимость/ценность на рынке труда

• Для изучения рынка и конкурентов

• Получить новые связи в бизнес-среде