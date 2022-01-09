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Каждый пятый россиянин не доволен полученными на Новый год подарками

9 января 2022 12:47
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Каждый пятый россиянин не доволен полученными на Новый год подарками

19% россиян не понравились подарки, которые они получили на Новый год. Каждый третий не довольный презентами хотел бы вернуть их в магазин.

82% россиян довольны своим новогодним подаркам: 48% однозначно рады, еще 33% скорее довольны. Больше всего радуются полученным на праздник смартфонам, а также подаркам в финансовом эквиваленте: «Получила в подарок деньги и вполне довольна подарком! Сама выберу, что мне необходимо в новом 2022 году». Женщин, однозначно и скорее довольных подарками, больше, чем мужчин: 86% против 78% соответственно. Женщины радовались украшениям, мужчины — технике и электронике, а также искренним знакам внимания: «Улыбкам своих детей»; «Не подарок делает тебя довольным или счастливым, а окружение тех людей, кому ты небезразличен».

Практически каждый пятый не рад полученным презентам: 11% скорее недовольны ими, 8% категорично недовольны. Чаще всего критиковали сладости, чайные наборы и одежду с новогодней символикой (свитера, пижамы).

Рассказывая о судьбе ненужных подарков, 37% россиян сказали, что оставят их себе в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. Каждый пятый (22%) передарит непонравившуюся вещь, таковых в этом году в два раза больше, чем в прошлом.

35% россиян хотели бы иметь возможность вернуть в магазин ненужные вещи, полученные в качестве новогодних презентов.
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, получивших подарки на Новый год.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 384
  • Время проведения: 1—5 января 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, получившие подарки на Новый год
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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