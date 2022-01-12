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Каждый пятый россиянин намерен отметить Старый Новый год с коллегами по работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Зарплата.ру".

Больше всего ждут праздник участники опроса в возрасте от 25 до 34 лет, а также от 35 до 44.

Как правило, новогодние корпоративы после каникул проводят те компании, в которых декабрь – горячая пора: крупные торговые сети, ресторанный и туристско-гостиничный бизнес, сфера развлечений.

По мнению опрошенных, старая новогодняя традиция помогает снять уровень стресса после длительных каникул, пообщаться с коллегами вне рабочей обстановки, а также продлить праздничное настроение.