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Каждый пятый россиянин хочет вернуть переход на летнее и зимнее время

21 декабря 2021 11:29
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Каждый пятый россиянин хочет вернуть переход на летнее и зимнее время

В преддверии самой длинной ночи в году и Дня энергетика 22 декабря сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, по какому времени россияне из всех округов страны хотели бы жить — по постоянному зимнему, как сейчас, или по летнему.

20% россиян считают, что было бы лучше вернуться к сезонному переводу часов — зимой на зимнее время, а летом — на летнее. Оставить все как есть и жить по постоянному зимнему времени хотят 26% опрошенных. Перейти на постоянное летнее время хотели бы 7% россиян. 35% респондентов заявили, что им не важно, по какому времени жить, — летнему или зимнему.

Оставить постоянное зимнее время женщины хотят чаще мужчин: 31% против 23%. Вернуть сезонной переход времени чаще хотят респонденты до 34 лет (25%), а перейти на постоянное летнее время — респонденты старше 45 лет (9%).

  • Место проведения опроса: Россия, регионы, живущие по постоянному зимнему времени
  • Населенных пунктов: 388
  • Время проведения: 18—20 декабря 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население регионов России, живущих по постоянному зимнему времени, старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: pixabay.com

Теги: Опрос

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