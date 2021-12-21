Каждый пятый россиянин хочет вернуть переход на летнее и зимнее время

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В преддверии самой длинной ночи в году и Дня энергетика 22 декабря сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, по какому времени россияне из всех округов страны хотели бы жить — по постоянному зимнему, как сейчас, или по летнему.



20% россиян считают, что было бы лучше вернуться к сезонному переводу часов — зимой на зимнее время, а летом — на летнее. Оставить все как есть и жить по постоянному зимнему времени хотят 26% опрошенных. Перейти на постоянное летнее время хотели бы 7% россиян. 35% респондентов заявили, что им не важно, по какому времени жить, — летнему или зимнему.



Оставить постоянное зимнее время женщины хотят чаще мужчин: 31% против 23%. Вернуть сезонной переход времени чаще хотят респонденты до 34 лет (25%), а перейти на постоянное летнее время — респонденты старше 45 лет (9%).

Место проведения опроса: Россия, регионы, живущие по постоянному зимнему времени

Населенных пунктов: 388

Время проведения: 18—20 декабря 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население регионов России, живущих по постоянному зимнему времени, старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: pixabay.com