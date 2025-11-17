Каждый пятый родитель из Самары хочет, чтобы ребенок стал программистом

93

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование, в ходе которого выяснила, какие профессии самарские родители считают самыми перспективными для своих детей. На первом месте по популярности у родителей оказались профессии экономиста и менеджера (26%). На втором месте – специалисты, работающие с людьми: психологи, учителя и HR-менеджеры (25%). На третьем – профессии, связанные с IT (23%). Каждый десятый родитель считает перспективными профессии из медицинской сферы (12%). Наименьший интерес родители проявляют к карьере детей в научной сфере (математик, физик, биолог) (7%), медийной сфере (блогер, модель, стример) (4%) и работе, связанной с животными и природой (ветеринар, кинолог, эколог) (3%).

При этом лишь 13% родителей действительно понимают, чем занимается программист, потому что сами работают в IT, а ещё 40% признаются, что не знают, что именно делают специалисты, однако уверены, что работа в этой сфере гарантирует «высокую зарплату и востребованность».

«Интерес к IT у детей и подростков появляется всё раньше и это естественно, ведь технологии давно стали частью их повседневной жизни. Чтобы попасть в сферу IT, важно начинать учиться с детства: в 7–8 лет ребёнок уже может освоить основы программирования в Minecraft, в 9–11 — создавать собственные миры и игры в Roblox. Для подростков 12–17 лет доступны более серьезные направления, например, Python-разработка или разработка игр. Такой постепенный путь помогает детям понять логику программирования, развивает системное мышление и даёт возможность к моменту поступления в вуз уже иметь осознанный интерес и первые практические навыки в IT», — отмечает Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.

Интересно, что представления родителей о востребованности IT-профессий подтверждается на практике. По данным Авито Работы, среди IT-специальностей наибольший прирост средних предлагаемых зарплат в III квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован у аналитиков, тестировщиков и разработчиков. Работодатели предлагают аналитикам в среднем 127 600 руб/мес, что на 37% выше, чем годом ранее. Средняя предлагаемая оплата труда тестировщиков выросла на 12%, до 126 243 руб/мес, а разработчиков — также на 12%, до 118 354 руб/мес. При этом, активнее всего соискатели откликаются на вакансии аналитиков данных – число откликов по таким позициям увеличилось на 144%, при средней предлагаемой оплате труда 154 981 руб/мес. Высокий интерес также наблюдается к предложениям для бизнес-аналитиков (+86%) и тестировщиков (+50%), где работодатели предлагают в среднем 126 967 руб/мес и 126 243 руб/мес соответственно.

«Интерес родителей к IT вполне объясним: это сфера, где стартовые позиции предполагают выше среднего уровень дохода и выбор направлений для развития. При этом, не обязательно быть программистом — востребованы аналитики, тестировщики, дизайнеры интерфейсов, специалисты по искусственному интеллекту. Мы видим, что интерес к этим профессиям растёт не только у работодателей, но и у соискателей, особенно среди молодых специалистов. Это подтверждает, что IT по-прежнему остаётся одной из самых устойчивых и перспективных отраслей на рынке труд», — отмечает Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

По данным исследования, дети нередко мечтают о других профессиях: почти каждый пятый родитель (17%) признаётся, что ребенок скорее выбрал бы творческое или медийное направление, например блоггинг или музыку, в то время как взрослые видят будущее в «серьёзных» профессиях. Лишь 29% родителей полагают, что их мнение совпадает с мнением ребенка, а остальные (71%) уверены, что ребенок выберет другое направление.

Авито входит в топ-3 лучших российских IT работодателей по версии РБК (2024). В компании отмечают, что сейчас все чаще родители задумываются о том, как помочь ребенку выбрать профессию.

«Чем раньше начинается знакомство с рынком труда, тем осознаннее потом выбор. Экскурсии в офисы компаний, профориентационные программы и стажировки дают возможность увидеть, как устроены разные профессии изнутри — и понять, что действительно откликается. Авито последовательно развивает это направление и выстраивает партнерства с учебными заведениями, чтобы знакомить студентов с современными профессиями и возможностями в компании», — говорит Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодежью в Авито.