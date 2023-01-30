Каждый пятый работодатель в Самаре никогда не берёт в штат соискателей с избыточной квалификацией

Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам предложили быть дворникам в обмен на жилплощадь
Россиянам предложили быть дворникам в обмен на жилплощадь
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
Специалисты регионального Росреестра провели экскурсию для студентов по архивному фонду
Специалисты регионального Росреестра провели экскурсию для студентов по архивному фонду
Самарских школьников приглашают на весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности
Самарских школьников приглашают на весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности
Бенхамин Гарре: Счастлив оказаться в "Крыльях", хочется скорее начать приносить пользу
Бенхамин Гарре: Счастлив оказаться в "Крыльях", хочется скорее начать приносить пользу
Хоккеисты тольяттинской «Лады» в очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ обыграли казанский «Барс»
Хоккеисты тольяттинской «Лады» в очередном домашнем матче чемпионата ВХЛ обыграли казанский «Барс»
Любимые россиянами праздники весны — Масленица и Пасха — будут ранними.
Любимые россиянами праздники весны — Масленица и Пасха — будут ранними
Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале
Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.34
0.21
EUR 75.41
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Историческом парке Самары открылась выставка «ФотоГрани»
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый пятый работодатель в Самаре никогда не берёт в штат соискателей с избыточной квалификацией

30 января 2023 09:14
173
Каждый пятый работодатель в Самаре никогда не берёт в штат соискателей с избыточной квалификацией

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и представители экономически активного населения, имеющего опыт трудоустройства.

Каждый пятый работодатель в Самаре (20%) никогда не берет в штат специалистов с избыточной квалификацией. Свою позицию HR-менеджеры объясняют высокой вероятностью того, что работник быстро покинет компанию, не будучи удовлетворенным уровнем задач и дохода. Напротив, в каждой девятой организации (11%) часто берут на работу overqualified-кандидатов. Судя по комментариям, это может быть разумным решением, если нужен перспективный сотрудник, готовый к быстрому карьерному росту в случае успехов, а также если необходимо быстро встроиться в бизнес-процессы и сделать определенный объем работы. 48% работодателей берут в штат специалистов с избыточной квалификацией лишь иногда.

Рынок труда после начала СВО изменился, и число компаний, для которых прием на работу кандидатов с избыточной квалификацией — это постоянная практика, выросло (+4 процентных пункта).

Сталкиваться с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации доводилось 17% горожанам. Мужчины рассказывают об этом чаще женщин (21% против 12%), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных до 34 (25% против 10%). Соискатели пока не заметили изменений на рынке труда: по сравнению с прошлым годом число специалистов, столкнувшихся с отказом из-за чрезмерного опыта или слишком высокого уровня образования, практически не изменилось.

Время проведения: 18—24 января 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Желающих отказаться от наличных денег за 2 года в Самаре стало меньше на четверть
29 января 2023, 11:41
Желающих отказаться от наличных денег за 2 года в Самаре стало меньше на четверть
Только 13% опрошенных хотели бы перейти на безналичный расчет и не носить при себе наличных. Общество
518
Зарплатные ожидания производственников в Самарской области выросли за год на 35%
27 января 2023, 09:47
Зарплатные ожидания производственников в Самарской области выросли за год на 35%
Причины положительной динамики зарплатных ожиданий — сокращение числа рабочих из-за мобилизации и эмиграции. Экономика
546
2 из 3 самарцев поддерживают идею полного запрета электронных сигарет в России
26 января 2023, 13:37
2 из 3 самарцев поддерживают идею полного запрета электронных сигарет в России
Доля пользователей вейпов среди никотинозависимых за 4 года выросла почти в 2 раза. Общество
631
В центре внимания
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
30 января 2023  12:57
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
17
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы
30 января 2023  11:34
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы"
125
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
4342
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
734
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
946
Весь список