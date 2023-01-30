Каждый пятый работодатель в Самаре никогда не берёт в штат соискателей с избыточной квалификацией

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и представители экономически активного населения, имеющего опыт трудоустройства.
Каждый пятый работодатель в Самаре (20%) никогда не берет в штат специалистов с избыточной квалификацией. Свою позицию HR-менеджеры объясняют высокой вероятностью того, что работник быстро покинет компанию, не будучи удовлетворенным уровнем задач и дохода. Напротив, в каждой девятой организации (11%) часто берут на работу overqualified-кандидатов. Судя по комментариям, это может быть разумным решением, если нужен перспективный сотрудник, готовый к быстрому карьерному росту в случае успехов, а также если необходимо быстро встроиться в бизнес-процессы и сделать определенный объем работы. 48% работодателей берут в штат специалистов с избыточной квалификацией лишь иногда.
Рынок труда после начала СВО изменился, и число компаний, для которых прием на работу кандидатов с избыточной квалификацией — это постоянная практика, выросло (+4 процентных пункта).
Сталкиваться с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации доводилось 17% горожанам. Мужчины рассказывают об этом чаще женщин (21% против 12%), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных до 34 (25% против 10%). Соискатели пока не заметили изменений на рынке труда: по сравнению с прошлым годом число специалистов, столкнувшихся с отказом из-за чрезмерного опыта или слишком высокого уровня образования, практически не изменилось.
Время проведения: 18—24 января 2023 года