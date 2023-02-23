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Каждый девятый самарец будет продлевать 23 февраля отпусками и отгулами

23 февраля 2023 10:52
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Каждый девятый самарец будет продлевать 23 февраля отпусками и отгулами

11% работающих планируют присоединить отпуск к праздничному и выходным дням в честь 23 февраля, чтобы продлить отдых. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

В День защитника Отечества самарцы прежде всего чествуют военнослужащих. 23 февраля считают профессиональным праздников всех военных 54%, праздником всех мужчин — 34%.

В этом году после Дня защитника Отечества следуют 3 выходных дня подряд. 11% горожан не преминули воспользоваться этим и будут продлевать 23 февраля отпусками или отгулами, чтобы получился длинный отдых. Несколько чаще других планируют брать отпуск респонденты моложе 34 лет (25%).

Время проведения: 31 января — 9 февраля 2023 года

Теги: Опрос

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