Я нашел ошибку
Главные новости:
В расположение «Крыльев Советов» прибыли два новичка
В расположение «Крыльев Советов» прибыли два новичка
В Самарской области заболеваемость гриппом за неделю выросла на 64%
В Самарской области заболеваемость гриппом за неделю выросла на 64%
В Шигонском районе водителе без прав перевернул машину в кювет
В Шигонском районе пьяный водитель без прав перевернул машину в кювет
18-летний житель Приволжья получил ножевую рану за нецензурную брань
18-летний житель Приволжья получил ножевую рану за нецензурную брань
Землетрясения в Турции и Сирии признали самыми сильными за столет
Землетрясения в Турции и Сирии признали самыми сильными за столетие
В Самарской области стало меньше жителей
В Самарской области стало меньше жителей
С РКЦ «Прогресс» взыскали 2,7 миллиарда рублей в пользу Роскосмоса
С РКЦ «Прогресс» взыскали 2,7 миллиарда рублей в пользу Роскосмоса
В Самаре сотрудники ППС задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
В Самаре сотрудники ППС задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.86
0.23
EUR 79.34
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый девятый самарец будет продлевать 23 февраля отпусками и отгулами

15 февраля 2023 09:19
94
Каждый девятый самарец будет продлевать 23 февраля отпусками и отгулами

11% работающих планируют присоединить отпуск к праздничному и выходным дням в честь 23 февраля, чтобы продлить отдых. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

В День защитника Отечества самарцы, прежде всего, чествуют военнослужащих. 23 февраля считают профессиональным праздников всех военных 54%, праздником всех мужчин — 34%.

В этом году после Дня защитника Отечества следуют 3 выходных дня подряд. 11% горожан не преминули воспользоваться этим и будут продлевать 23 февраля отпусками или отгулами, чтобы получился длинный отдых. Несколько чаще других планируют брать отпуск респонденты моложе 34 лет (25%).

Время проведения: 31 января — 9 февраля 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россияне назвали самые романтичные варианты путешествий
14 февраля 2023, 11:36
Россияне назвали самые романтичные варианты путешествий
Самым романтичным вариантом для путешествия опрошенные признали Камчатку. Туризм
319
Около половины россиян задумались о карьере с начала года
14 февраля 2023, 10:45
Около половины россиян задумались о карьере с начала года
Среди популярных направлений в январе аналитики отмечают личностный рост, бизнес-образование и дизайн. Общество
287
Шоколадное сердце: что самарцы дарят любимым на 14 февраля
13 февраля 2023, 13:14
Шоколадное сердце: что самарцы дарят любимым на 14 февраля
Влюбленные, предпочитающие более дорогие подарки, выбирают обычно ювелирные украшения. Общество
397
В центре внимания
Для жителей создаются условия для комфортного обучения, отдыха, творчества и самореализации.
14 февраля 2023  23:57
Дмитрий Азаров осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры Ставропольского района
506
Общая готовность 75,3%.
14 февраля 2023  14:20
Дмитрий Азаров оценил темпы строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти»
334
65 тысяч жителей региона к концу года будут обеспечены чистой питьевой водой.
13 февраля 2023  19:36
В Самарской области введут в строй новые очистные сооружения
455
В Самаре могут скорректировать нескольких популярных автобусных маршрутов
13 февраля 2023  12:07
В Самаре могут скорректировать нескольких популярных автобусных маршрутов
567
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
11 февраля 2023  12:15
В Самарской области флот судов на воздушной подушке пополнился двумя новыми «Нептунами»
924
Весь список