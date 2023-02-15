Каждый девятый самарец будет продлевать 23 февраля отпусками и отгулами

11% работающих планируют присоединить отпуск к праздничному и выходным дням в честь 23 февраля, чтобы продлить отдых. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.
В День защитника Отечества самарцы, прежде всего, чествуют военнослужащих. 23 февраля считают профессиональным праздников всех военных 54%, праздником всех мужчин — 34%.
В этом году после Дня защитника Отечества следуют 3 выходных дня подряд. 11% горожан не преминули воспользоваться этим и будут продлевать 23 февраля отпусками или отгулами, чтобы получился длинный отдых. Несколько чаще других планируют брать отпуск респонденты моложе 34 лет (25%).
Время проведения: 31 января — 9 февраля 2023 года