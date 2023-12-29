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Каждый десятый россиянин верит, что встреча Нового года в дороге обещает много путешествий в следующем году

29 декабря 2023 10:16
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Каждый десятый россиянин верит, что встреча Нового года в дороге обещает много путешествий в следующем году

Почти каждый третий россиянин хоть раз встречал Новый год в пути, выяснил сервис Яндекс Путешествий в ходе опроса [1]. При этом интерес к такому необычному способу празднования действительно велик — 40% опрошенных хотели бы встретить Новый год в дороге, считая это интересным жизненным опытом.

Почти половина респондентов (44%) готовы встретить новогоднюю ночь в путешествии, если это финансово более выгодно. Например, если рейс 31 декабря дешевле, чем в другой день.

Интересно, что каждый десятый респондент встречал праздник в разгар путешествия, так как верит в примету «как Новый год встретишь, так его и проведешь». Те россияне, кто верят в эту примету, надеятся, что если провести новогоднюю ночь в пути, то в новом году удастся много путешествовать. Еще 11% намеренно покупали билеты в специальные новогодние туры, чтобы провести праздничную ночь в путешествии.

Чаще всего Новый год россияне встречают в поезде — такой опыт есть у 59% респондентов. Празднование для большинства (69%) прошло весело — все попутчики поздравляли друг друга с праздником. Еще 14% встретили наступление праздника в самолете, и столько же респондентов ехали куда-то на автомобиле в 00:00. Были и те, кто встретил Новый год в общественном транспорте (4%) и в метро (2%).

Чаще всего, согласно результатам, Новый год в дороге встречали те, кто:
работал в эту ночь - 25%

  • не отмечал праздник, а просто ехал по своим делам - 23%
  • экономил на путешествии за счет более дешевых рейсов - 15%
  • хотел испытать такой опыт - 12%
  • купил билет в специальный новогодний тур - 11%

Рассказывая о том, как им пришлось встречать Новый год в транспорте, россияне делились историями о том, как кто-то опаздывал на празднование или, как оказалось, кому-то посчастливилось оказаться в момент боя курантов в кабине машиниста электропоезда.
Из тех, кто имел опыт встречи Нового года в пути, 48% остались довольны, находя в этом свою романтику. Еще 37% посчитали это интересным опытом, но не хотели бы повторять, и только 15% остались совсем недовольны таким обстоятельством.

1 - Репрезентативный опрос проведен в декабре 2023 года среди 1204 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

Теги: Опрос

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