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Каждый четвертый житель Поволжья готов заменить своего руководителя

9 ноября 2023 09:15
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Каждый четвертый житель Поволжья готов заменить своего руководителя

Массовое исследование hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга, проведенное среди жителей Поволжья, показывает: 25% жителей округа уверены, что смогли бы выполнять обязанности руководителя и готовы к этому, а 7% респондентов уверены, что их начальник занимает свое место незаслуженно.

Полезным сотрудником считает своего руководителя почти половина (46%) опрошенных жителей Приволжского федерального округа. Еще 16% отмечают, что действия начальника порой негативно сказываются на бизнесе, 9% уверены, что их руководитель ведет компанию к кризису, 7% — что он занимает должность незаслуженно. Почти каждый десятый (12%) отметили, что их начальника легко может заменить любой другой сотрудник.

В целом полагают, что справились бы с обязанностями своего начальника почти половина опрошенных: однако если 25% готовы примерить на себя эту роль, то каждый пятый соискатель руководителем становиться не хочет, хотя уверен, что у него бы получилось не хуже. При этом 36% респондентов считают, что у них недостаточно компетенции, чтобы заменить начальника.

Чаще других говорят, что могли бы заменить своего начальника и готовы на это руководители высшего и среднего звена (47% ответов), специалисты сферы «Продажи и обслуживание клиентов» (41% ответов). Могли бы, но не хотят выполнять обязанности начальника сотрудники сферы «Наука и образование» (27%), сомневаются в своих управленческих компетенциях специалисты из сферы «Строительство и недвижимость» (47%), «Административный персонал» (45% ответов).

В разрезе возрастов позитивнее остальных оценивают вклад руководителя соискатели от 18 до 24 лет, они же считают, что не смогли бы заменить его, так как пока мало знаний и опыта; о эпизодическом или регулярном негативном влиянии начальника на бизнес чаще говорят сотрудники старше 55 лет, это же участники исследования уверены, что смогли бы заменить начальника, но не хотят руководить. При этом сами готовы заменить руководителя опрошенные из двух возрастных групп: 25-34 и 35-44 года.

 

Теги: Опрос

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