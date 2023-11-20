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Каждый четвертый самарец на Новый год будет заказывать подарок

20 ноября 2023 13:22
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каждый четвертый самарец на Новый год будет заказывать подарок

Будьте внимательны к намекам вторых половин в преддверии нового года: любителей заказывать подарки сюрприз не порадует. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Самары, состоящие в браке или в отношениях.

Большинство самарцев уже определилось с предновогодней подарочной тактикой: 25% будут прямо заказывать подарок или намекать второй половине, 32% — ждать сюрприза.

И что уж скрывать, тех, кто заказывает подарок, сюрприз вряд ли обрадует. Особенно это касается женщин: они и тактики намеков придерживаются чаще, и, получая желаемое, радуются больше.

Время проведения: 15—17 ноября 2023 года

Теги: Опрос

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