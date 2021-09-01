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Каждый четвертый россиянин боится потерять обоняние и вкус сильнее зрения

1 сентября 2021 12:56
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Каждый четвертый россиянин боится потерять обоняние и вкус сильнее зрения

В условиях пандемии три четверти россиян боятся потерять обоняние, а две трети – вкус любимых еды и напитков, свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом». Для каждого четвертого респондента (26%) риск потери обоняния и вкуса страшнее потери зрения, слуха и осязания.

Свыше трети участников опроса (37%) утверждают, что переболели COVID-19. В частности, каждый четвертый (27%) переболел в легкой форме, а каждый десятый (10%) – в тяжелой. Из них 80% отмечали потерю обоняния и вкуса.

Три четверти респондентов (74%) боятся потерять обоняние. В частности, почти половина (47%) опасаются перестать ощущать запахи любимой еды. Треть (34%) – аромат кофе и чая. Каждый пятый – аромат цветов (22%), любимого парфюма (20%) и запах шоколада (19%). Каждый десятый боится забыть, как пахнет ваниль.

Существенная часть ответов (17%) пришлась на вариант другое: люди боятся перестать ощущать запахи хлеба, меда, коньяка, лаванды, апельсина, геля для душа, пельменей, ягод, салата оливье, свежего воздуха, молока, леса, ландышей, полыни, крема для бритья, спирта, клубничного варенья, пиццы, жареной рыбы, хлеба, свежей капусты, цитрусовых, жасмина, озона и даже запах женщины.

Две трети опрошенных (65%) боятся перестать получать удовольствие от еды из-за потери вкуса. Свыше трети (36%), в частности, боятся перестать ощущать вкус фруктов и ягод. Каждый третий (30%) – вкус свежих овощей и жареной птицы (курицы, индейки). Каждый четвертый – что ему станет неприятен вкус жареного картофеля, 19% – вкус стейка, 18% – вкус салата оливье.

Существенная часть ответов (22%) пришлась на вариант другое: респонденты боятся перестать ощущать вкус жареных грибов, жареных беляшей, рыбы, цитрусовых, персиков, чеснока, окрошки, пиццы, шашлыка, шоколада, свежей выпечки, любимого торта.

Каждый шестой россиянин (17%) считает обоняние самым важным чувством и боится потерять его сильнее, чем остальные чувства: слух, зрение, осязание и вкус. 9% считают самым важным чувством вкус. Большинство респондентов (64%) больше всего боятся потерять зрение. 7% – слух. Оставшиеся 3% – осязание.

Теги: здравоохранение соцопрос

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