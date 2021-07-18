Я нашел ошибку
Главные новости:
В Чапаевске обокрали аптеку
В Чапаевске обокрали аптеку
Каждый четвертый не справится со своими объемами работы на 4-дневке
Каждый четвертый не справится со своими объемами работы на 4-дневке
Самарчанка отоваривалась забытой картой подруги
Самарчанка отоваривалась забытой картой подруги
В самарском парке Гагарина изменили время работы колеса обозрения
В самарском парке Гагарина изменили время работы колеса обозрения
Число погибших из-за наводнения в Германии превысило 155 человек
Число погибших из-за наводнения в Германии превысило 155 человек
МЧС предложило разрешить сжигать сухую траву на дачах в 15 м от построек
МЧС предложило разрешить сжигать сухую траву на дачах в 15 м от построек
В Самаре заболели 93 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Все мы, жители Самарской области, по праву гордимся родной землей, достижениями и победами не только минувших лет, но и дня сегодняшнего.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днём самарской символики
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый четвертый не справится со своими объемами работы на 4-дневке

18 июля 2021 11:37
64
Каждый четвертый не справится со своими объемами работы на 4-дневке

Россиян, считающих, что смогут на 4-дневке выполнять тот же объем работы, что и за 5-дневную рабочую неделю, стало меньше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В 3 из 4 российских компаний (76%) возможность перехода на 4-дневку даже не обсуждалась, еще 12% работодателей признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. К тому, что 4-дневная неделя не исключена, пришли в результате обсуждения в 5% компаний. В 1% организаций такой режим работы уже введен, а 3% работодателей сообщили, что вводили сокращенную рабочую неделю, однако в итоге вернулись к 5-дневке.

В феврале текущего года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, об уже свершившемся переходе на 4-дневку сообщало больше организаций, чем сейчас (4% против 1%). Компаний, вводивших такой режим, но вернувшихся к 5-дневке, стало больше (с 1% до 3%). О том, что 4-дневная неделя для них недопустима, в настоящее время работодатели говорят чаще, чем 5 месяцев назад (12% против 9%).

По данным SuperJob, идею введения 4-дневной рабочей недели сегодня поддерживают 44% экономически активных россиян. Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов.

63% опрошенных убеждены, что смогли бы за 4 рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы, как за стандартную 5-дневную неделю. Практически каждый четвертый (24%) признается, что не справится со своим функционалом за 4 дня вместо обычных пяти.

Сокращение рабочей недели чаще всего одобряет молодежь до 34 лет (52%) и женщины (48% против 40% среди мужчин). За 3 месяца с момента проведения аналогичного опроса SuperJob, число россиян, приветствующих введение 4-дневной рабочей недели, несколько выросло (с 39% до 44%). Тех, кто уверен в своей способности выполнить свой объем работы за 4 дня вместо пяти, намного больше среди россиян до 34 лет (77%). Однако сегодня о возможности резко повысить свою эффективность в условиях 4-дневки россияне сообщают реже, чем когда-либо. Так, в феврале нынешнего года в том, что смогут за 4 дня выполнить объем работы, аналогичный выполняемому за 5 дней, были уверены 70% опрошенных, а в июне 2018-го — 76%.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 262
Время проведения: 27 июня — 8 июня 2021 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

Теги: соцопрос четырехдневка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россияне больше доверяют отечественным вакцинам от коронавируса
17 июля 2021, 10:56
Россияне больше доверяют отечественным вакцинам от коронавируса
На первом месте по оценкам эффективности и безопасности «Спутник V». Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
758
46% работодателей предпочитают некурящих кандидатов
16 июля 2021, 12:03
46% работодателей предпочитают некурящих кандидатов
52% работодателей считают, что главный минус курящих сотрудников – это неэффективная трата времени компании из-за перекуров. Общество
418
К идее введения 4-дневной рабочей недели россияне относятся неоднозначно
30 апреля 2021, 11:49
К идее введения 4-дневной рабочей недели россияне относятся неоднозначно
При этом женщины чаще выступают за сокращение числа рабочих дней, а мужчины — против.  Общество
460
В центре внимания
Все мы, жители Самарской области, по праву гордимся родной землей, достижениями и победами не только минувших лет, но и дня сегодняшнего.
17 июля 2021  18:19
Поздравление Дмитрия Азарова с Днём самарской символики
615
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
17 июля 2021  10:41
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
762
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
16 июля 2021  18:37
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
849
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
758
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
2613
Весь список