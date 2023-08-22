Каждому седьмому самарцу жалко расставаться со старыми ненужными вещами

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Самарцам сложнее всего расстаться со старой одеждой, книгами и бытовой техникой. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что из ненужных вещей особенно жалко выбрасывать горожанам. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане.

Каждому пятому респонденту трудно расстаться со старой одеждой и обувью (19%). 13% жалко выбрасывать книги, журналы и газеты. Проститься со старой бытовой техникой и электроникой не могут 9% опрошенных.



Не решаются выбросить предметы и вещи, которые олицетворяют воспоминания 8%. 5% жалко отправлять в утиль игрушки.



4% самарцев не могут расстаться со старой мебелью, еще столько же — с детскими вещами. 2% дороги старые аксессуары, бижутерия, украшения и часы.



Среди других вещей, с которыми не могут расстаться горожане, — музыкальные инструменты, документы, рабочий инструмент, запчасти, косметика, посуда, письма, открытки, школьные дневники и проч.



20% опрошенных избавляются от старых и ненужных вещей без сожаления. 14% — напротив, не могут заставить себя выбросить ничего.



Время проведения: 15—18 августа 2023 года