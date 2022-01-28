Каждому четвертому работодателю в Самаре важно знать, откуда работают их удаленные сотрудники

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Компании продолжают регламентировать удаленку: знать место работы дистанционного сотрудника важно уже почти каждому четвертому работодателю в городе.

Большинству компаний в Самаре (65%) пока по-прежнему не важно, откуда работает дистанционный сотрудник. Однако уже 24% самарских работодателей считают, что удаленные работники обязаны сообщать о своем месте работы. Наиболее частой причиной является необходимость время от времени посещать офис. Работодатели также требуют сообщать местонахождение из соображений контроля и поддержания трудовой дисциплины. Судя по зарубежной практике, когда суд посчитал производственной травмой падение дистанционного сотрудника с лестницы на пути в помещение, выбранное для работы удаленно, подобные прецеденты также вполне имеют место быть. Во всяком случае, представители компаний все чаще напоминают, что работодатель несет ответственность за здоровье сотрудника в рабочее время.



Сами дистанционные работники подтверждают, что работодатели стали серьезнее в вопросах трудовой дисциплины дистанционного персонала: 43% удаленных сотрудников в Самаре сообщают работодателю о своем месте работы — 26% отчитываются о местоположении по своей инициативе, еще 17% сообщают о месте работы по запросу работодателя.



Причем по просьбе работодателей чаще отчитываются о месте работы женщины (19%) и респонденты старше 45 лет (18%). Мужчины же чаще добровольно сообщают о своем местоположении (29%).