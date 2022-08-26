Кандидаты в Самаре стали чаще отказываться от проверок на детекторе лжи

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За 2 года соискателей в Самаре, согласных на собеседование под полиграфом, стало меньше, а рекрутеры все чаще считают его применение неоправданным, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие HR-менеджеры и представители экономически активного населения из Самары.

Число самарских компаний, применяющих детектор лжи, остается стабильным: для всех сотрудников его используют в 2% организаций, только для определенных позиций — в 6%. Судя по комментариям, чаще всего речь идет о должностях, предполагающих материальную ответственность. Не используют полиграф 9 из 10 компаний.



Сегодня 53% работодателей в Самаре не считают целесообразным применение детектора лжи при приеме на работу. Свою позицию представители компаний, как правило, объясняют сложностью и высокой стоимостью этого метода при недостаточной точности его результатов. По мнению 35% рекрутеров, использование полиграфа оправдано только при закрытии некоторых вакансий, и лишь 2% респондентов считают правильным применять его для всех.



Число соискателей в Самаре, готовых пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу составило 59%. Каждый четвертый самарец (27%) не согласен на такое тестирование, объясняя это неэтичностью метода. Тех, кто отказывается от применения детектора лжи, больше среди женщин (26% против 20% среди мужчин).



Время проведения: 18—25 августа 2022 года