Как россияне предпочитают ухаживать за собой?

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Согласно результатам опроса Авито Услуг, в котором приняли участие 10 тысяч человек, более трети мужчин (36%) заявили, что следят за своим внешним видом и регулярно ухаживают за собой, а каждый второй (50%) время от времени прибегает к различным уходовым процедурам. Среди женщин такие процедуры играют еще более важную роль: 59% уделяют им регулярное внимание, выбирая как услуги мастеров красоты, так и домашние процедуры.

Приоритеты в красоте и здоровье: что важно мужчинам и женщинам

Мужчины в первую очередь поддерживают красоту и здоровье через физическую активность (66%) и сбалансированное питание (50%). Уход за волосами также является важной частью рутины для 48% опрошенных. Среди женщин наиболее значимыми процедурами являются уход за кожей лица (84%) и волосами (82%), а также маникюр и педикюр (72%). Сбалансированное питание играет важную роль для 60% респонденток, а физическая активность – для 55%. Кроме того, 48% женщин отмечают массаж как обязательную часть ухода за собой.

Интерес к психологическому здоровью проявляют в первую очередь молодые респонденты: 34% среди россиян 18–24 лет считают его неотъемлемым элементом заботы о себе. Однако в возрастной группе 55+ этот показатель снижается до 16%.

Что по процедурам?

Среди опрошенных женщин 51% обращаются к бьюти-мастерам минимум раз в месяц, а 16% из них посещают специалистов даже чаще. Среди мужчин лишь каждый третий регулярно пользуется услугами мастеров красоты, тогда как 45% предпочитают выполнять все процедуры, включая стрижку, в домашних условиях. Среди женщин только 13% опрошенных выбирают исключительно домашние процедуры.

Салоны красоты остаются популярным местом для получения услуг в сфере красоты (57%), особенно среди людей 65+ (69%). Однако частные мастера, работающие на дому, в коворкингах и собственных кабинетах, почти также востребованы — их услуги выбирают 43% респондентов.

Парикмахеры и колористы – самые востребованные специалисты среди россиян (78%), причем их популярность растет с возрастом: если среди молодежи (18–24 года) их регулярно посещают 59%, то среди людей 55+ этот показатель достигает 91%. Маникюр и педикюр занимают второе место (51%) по популярности, но с выраженным гендерным различием: 69% женщин против 13% мужчин.

Массаж пользуется большей популярностью среди мужчин (38% против 25% у женщин), но в целом востребован примерно одинаково во всех возрастных группах. Косметологические процедуры чаще выбирают женщины (29% против 13% у мужчин), причем пик спроса приходится на возраст 25–44 года. В феврале 2025 года спрос на услуги по глубокому очищению кожи, включая пилинги, увеличился в 4 раза. Спрос на процедуры для глубокого увлажнения и питания кожи вырос в 6 раз по сравнению с прошлым годом.

По результатам опроса 41% мужчин используют в своей рутине уходовую косметику (маски, кремы, сыворотки), при этом 35% отдают предпочтение натуральным средствам на основе масел и трав. В целом, треть россиян (33%) заявили, что используют народные средства, а еще 32% выбирают профессиональную косметику.

Сколько россияне готовы потратить на красоту?

Что касается расходов, то 30% россиян готовы тратить на уход за собой до 3000 рублей в месяц, а еще 27% — до 5000 рублей. Лишь 12% опрошенных выделяют на уходовые процедуры и средства более 10 000 рублей ежемесячно. В среднем по стране россияне готовы тратить на уход за собой 4 700 рублей в месяц.

Среди городов-миллионников более 5 000 рублей готовы потратить жители Москвы — в среднем 5 790 рублей, Красноярска — 5 559 рублей, Перми — 5 505 рублей, Санкт-Петербурга — 5 419 рублей, Ростова-на-Дону — 5 350 рублей, Казани — 5 256 рублей, Самары — 5 243 рубля, а также Новосибирска — 5 021 рубль. Самыми скромными оказались жители Воронежа — 3 947 рублей, Челябинска — 4 228 рублей и Нижнего Новгорода — 4 257 рублей.