Кадеты Росгвардии побывали в гостях у сотрудников ОМОН в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с похолоданием температура воды в трубопроводах достигает высоких значений и может представлять угрозу жизни и здоровью в случае возможных инцидентов.
Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности вблизи энергообъектов
Джемс Чибисов во время Великой Отечественной войны был юнгой, а затем – прикомандирован к 440 отдельному медицинскому батальону 356 стрелковой дивизии.
Иван Носков вручил юбилейную медаль фронтовику Джемсу Чибисову
В рамках проекта участники СВО будут работать с молодежью – преподавать основы военного дела, прививать нравственные, моральные ценности, вести историческое просвещение и многое другое.
Совет ветеранов СВО Самары запустил проект по военно-патриотическому воспитанию молодежи «Учусь у героев Отчизну беречь»
Пожары с гибелью людей произошли в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.
С 10 по 17 февраля на территории Самарской области произошло 66 техногенных пожаров
В Самаре ночью -19, -21°С, днем -10, -12°С. Местами гололедица.
18 февраля в регионе без осадков, местами изморозь, до -14°С
Перекладку провели бестраншейным методом, с помощью спецоборудования.
Специалисты «РКС-Самара» на ул. Тихвинской переложили трубу водоотведения без крупного вскрытия
На выставке будут представлены более сорока портретов военнослужащих, созданных преподавателями и учениками школы.
Выставка «Всем сердцем поклонись…» откроется в детской художественной школе №3 Тольятти
Самосвал Камаз с прицепом застрял в снегу на обочине.
Полицейские региона помогли выбраться из снежного плена водителю Камаза
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.31
-0.72
EUR 94.89
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают принять участие в физкультурных мероприятиях недели
Совет ветеранов СВО Самары запустил проект по военно-патриотическому воспитанию молодежи «Учусь у героев Отчизну беречь»
Интерактивная экскурсия ко Дню защитника Отечества пройдет в Музее Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кадеты Росгвардии побывали в гостях у сотрудников ОМОН в Самаре

17 февраля 2025 12:46
169
Кадеты Росгвардии побывали в гостях у сотрудников ОМОН в Самаре

В преддверии Дня защитника Отечества в транспортном ОМОН «Смерч» Управления Росгвардии по Самарской области прошел День открытых дверей для кадет из самарского лицея № 124 имени Дениса Лазутина.

В декабре 2024 года в самарском лицее был открыт первый кадетский класс Росгвардии и сотрудники самарского спецподразделения, которые шефствуют над учащимися, пригласили ребят в гости. Поприветствовать юных росгвардейцев пришел начальник регионального управления полковник полиции Евгений Панков. Он поинтересовался у ребят, как изменился их учебный процесс с тех пор, как они стали кадетами. И изменения действительно значительные. Например, у ребят появился новый предмет — «Кадетский час», на котором они изучают строевую подготовку, учатся стрелять и осваивают приёмы борьбы. В настоящее время школьники вместе со своими наставниками готовятся к участию в военно-патриотической игре «Зарница».

Мероприятие началась с выставки вооружения и экипировки бойцов транспортного ОМОН. Ребята смогли увидеть оборудование, которое используют инженерно-технические группы для обезвреживания взрывоопасных предметов, и даже примерить экипировку бойцов спецназа Росгвардии.

С особым удовольствием кадеты наблюдали за показательным выступлением четвероногой напарницы бельгийской овчарки малинуа по кличке Барби. Она продемонстрировала свои навыки по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств. Это направление работы является одним из приоритетных в деятельности кинологических подразделений Росгвардии. Каждый ребенок хотел ее погладить, пожать ей лапу и поблагодарить за службу.

Росгвардейцы продемонстрировали кадетам различные виды БПЛА, используемых при выполнении служебных задач, и даже разрешили попробовать себя в роли оператора дрона. В ходе мероприятия ребята познакомились с историей создания отряда и спецификой службы в спецподразделении.

В завершении мероприятия ребята поблагодарили офицеров за интересную встречу.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от органов дознания
06 февраля 2025, 12:23
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от органов дознания
Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали правонарушителя своим коллегам из полиции. Общество
611
Двести двадцать единиц оружия передало управление Росгвардии по Самарской области в зону СВО
04 февраля 2025, 12:47
Двести двадцать единиц оружия передало управление Росгвардии по Самарской области в зону СВО
Речь идет об обращенных в собственность Российской Федерации гражданских ружьях и карабинах, которые более года хранились на складах Росгвардии и МВД. Общество
622
Самарских росгвардейцев благодарят за помощь на дороге
29 января 2025, 09:20
Самарских росгвардейцев благодарят за помощь на дороге
В вечернее время патрульный экипаж Росгвардии помог водителю-иностранцу, попавшему в безвыходную ситуацию. Общество
648
В центре внимания
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
17 февраля 2025  13:56
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
187
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
17 февраля 2025  10:06
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
243
В течении дня будут проводится работы по обработке и очитке тротуаров и пешеходных дорожек, удалению наледи, вывозу снега, а также очистке дворовых и внутриквартальных территорий.
16 февраля 2025  12:47
На уборке Самары от снега сегодня задействовано 212 единиц техники и 3050 дворников
433
На встрече с жителями глава региона объявил ряд решений по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка.
15 февраля 2025  16:18
Вячеслав Федорищев объявил о решениях по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры поселка Рощинский
772
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
15 февраля 2025  12:55
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
843
Весь список