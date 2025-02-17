Кадеты Росгвардии побывали в гостях у сотрудников ОМОН в Самаре

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В преддверии Дня защитника Отечества в транспортном ОМОН «Смерч» Управления Росгвардии по Самарской области прошел День открытых дверей для кадет из самарского лицея № 124 имени Дениса Лазутина.

В декабре 2024 года в самарском лицее был открыт первый кадетский класс Росгвардии и сотрудники самарского спецподразделения, которые шефствуют над учащимися, пригласили ребят в гости. Поприветствовать юных росгвардейцев пришел начальник регионального управления полковник полиции Евгений Панков. Он поинтересовался у ребят, как изменился их учебный процесс с тех пор, как они стали кадетами. И изменения действительно значительные. Например, у ребят появился новый предмет — «Кадетский час», на котором они изучают строевую подготовку, учатся стрелять и осваивают приёмы борьбы. В настоящее время школьники вместе со своими наставниками готовятся к участию в военно-патриотической игре «Зарница».

Мероприятие началась с выставки вооружения и экипировки бойцов транспортного ОМОН. Ребята смогли увидеть оборудование, которое используют инженерно-технические группы для обезвреживания взрывоопасных предметов, и даже примерить экипировку бойцов спецназа Росгвардии.

С особым удовольствием кадеты наблюдали за показательным выступлением четвероногой напарницы бельгийской овчарки малинуа по кличке Барби. Она продемонстрировала свои навыки по поиску взрывчатых веществ и взрывных устройств. Это направление работы является одним из приоритетных в деятельности кинологических подразделений Росгвардии. Каждый ребенок хотел ее погладить, пожать ей лапу и поблагодарить за службу.

Росгвардейцы продемонстрировали кадетам различные виды БПЛА, используемых при выполнении служебных задач, и даже разрешили попробовать себя в роли оператора дрона. В ходе мероприятия ребята познакомились с историей создания отряда и спецификой службы в спецподразделении.

В завершении мероприятия ребята поблагодарили офицеров за интересную встречу.